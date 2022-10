Fãs de Halloween Ends fazem pedido inusitado

A franquia Halloween, criada por John Carpenter, é uma das mais famosas do terror de todos os tempos. Com ela, surgiram várias outras como Sexta-Feira 13 ou A Hora do Pesadelo. No entanto, foi Halloween que alavancou o subgênero slasher nos cinemas.

Depois de uma série de filmes sem sucesso, a Blumhouse conseguiu desenvolver Halloween em 2018, uma continuação direta do original, lançado em 1978. O sucesso foi grande, e fez com que mais dois filmes fossem anunciados.

Em 2021, Halloween Kills foi lançado, e na época, o longa-metragem foi um fracasso na crítica pelo fato de não avançar na história. Os fãs ficaram preocupados como seria Halloween Ends, o último filme da trilogia e da saga com Jamie Lee Curtis.

Halloween Ends está sendo um fracasso de crítica, que faz alguns fãs admitirem que Halloween Kills é bom perto do último filme. Com isso, milhares de fãs estão fazendo um pedido muito inusitado após o lançamento do longa-metragem.

Uma petição para o longa ser refilmado

Um usuário fez uma petição no site Change.org, pedindo que Halloween Ends seja totalmente refeito, considerando o filme um insulto (via ScreenRant).

Segundo o fã, sua maior frustração se dá por conta do tratamento do roteiro com Michael Myers, visto que o personagem é deixado de lado muitas vezes.

Até o momento, mais de 8 mil pessoas assinaram a petição, apoiando a ideia do usuário que quer um período de refilmagens e um novo filme.

“Halloween Ends não era um filme que os fãs queriam! Esta era uma história de origem! A história de Corey! Nós merecemos um filme digno de Michael Myers e a franquia de Halloween!”, escreveu o fã. “Nós amamos essa franquia de todo coração e esta versão de um filme de Halloween nos deixou triste, louco, desapontado e enfurecido.”

“Por favor, dê-nos um filme que nos mostre o que é realmente o Halloween. Nosso predador… o rei dos filmes slasher, Michael Myers!”, continuou ele. “Este filme nos deu um fraco patético Michael que precisava de sua máscara para sobreviver! Este não é o NOSSO MICHAEL MYERS! Nosso assassino é forte, implacável e imparável! Por favor, corrija isso errado! Nós imploramos a você!”

Embora Halloween Ends pareça apresentar algumas ideias interessantes, os fãs estão frustrados com o aparente tempo de tela de Michael Myers.

De todos os três filmes dirigidos por David Gordon Green, Halloween Ends é o mais massacrado pela crítica e pelos fãs, superando Halloween Kills.

A conclusão épica de Laurie Strode e Michael Myers não terminou como os fãs gostariam, vendo um Michael enfraquecido e sendo dominado por um garoto que se inspira nele.

Halloween Ends já está em exibição nos cinemas

