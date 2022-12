Fãs de Harry Potter querem mudança na Sonserina

Embora não seja exatamente esse o caso, a Casa Sonserina de Hogwarts é vista com maus olhos por muitos fãs de Harry Potter. Agora, muitos querem que essa representação mude na franquia.

Em um post recente do Redditor u/chairduck, foi perguntado aos fãs no subreddit r/HarryPotter sobre a primeira coisa que mudariam se tomassem as rédeas do cânone. Com quase 950 comentários, os fãs tiveram muitos pensamentos.

Provavelmente o comentário mais curtido, com 5.000 curtidas, u/adityabalaraman disse que garantiria que os sonserinos não fossem todos percebidos como bruxos das trevas, respondendo:

“Não torne todos os sonserinos ‘malvados’ por padrão e faça com que mais pessoas não grifinórias tenham um papel maior.”

Muitos concordaram com seus pensamentos, cada um fornecendo seus próprios exemplos de como adicionariam personagens da Sonserina.

Daniel Radcliffe em Harry Potter

Warner Bros. quer fazer mais filmes do Universo Mágico

Apesar das polêmicas da autora dos livros e do péssimo desempenho de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, David Zaslav, chefe da Warner, ainda quer ver muito mais da franquia.

Segundo Zaslav, ele diz que há muito potencial para explorar o Universo Mágico e com o envolvimento de JK Rowling nos projetos.

Zaslav ainda compara quanto tempo vários projetos e personagens foram esquecidos, como é o caso do Superman, e como ele quer focar nas maiores franquias da Warner.

“Nós vamos ter um foco real em franquias. Não temos um filme de Superman há 13 anos. Não fazemos um filme de ‘Harry Potter’ há 15 anos. Os filmes da DC e os filmes de Harry Potter forneceram muito dos lucros da Warner Bros. Motion Pictures nos últimos 25 anos”, disse ele.

Embora Harry Potter tenha gerado uma bilheteria muito alta com os filmes, e um lucro absurdo com o passar dos anos, o universo acabou enfraquecendo com Animais Fantásticos.

Atualmente, não se sabe se Animais Fantásticos 4 pode acontecer, e o foco do estúdio para ser mais no próprio Harry Potter, explorando novas possibilidades.

Os filmes de Harry Potter estão na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.