Harry Potter sem futuro? Animais Fantásticos pode ter sido cancelado

A franquia Animais Fantásticos, que contou com astros como Ezra Miller, Eddie Redmayne e Jude Law, é um sucesso de bilheteria, embora não seja assim na crítica.

Redmayne revelou em uma entrevista ao IndieWire que não sabe nada sobre Animais Fantásticos 4, deixando o futuro da saga em dúvida. No entanto, o ato disse que adora interpretar Newt.

Porém, o futuro de Animais Fantásticos está na mão do diretor David Yates, da escritora JK Rowling e da própria Warner Bros., que não pareceu contente com Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore.

Devido ao péssimo desempenho na crítica e na bilheteria, o terceiro filme pode ter selado o fim do Universo Mágico de Harry Potter por enquanto. Com isso, o quarto projeto pode ter sido cancelado pela Warner.

Animais Fantásticos 4 vai acontecer?

O planejamento da Warner era de cinco filmes da nova saga, mas que pode não acontecer, devido ao terceiro não ter ido bem nem com o público.

Além disso, Os Segredos de Dumbledore parece querer finalizar a história da franquia, com Credence sendo revelado como filho de Aberforth Dumbledore, e eles se encontrando.

No entanto, Credence mostra ter pouco tempo enquanto ele está morrendo. Embora isso possa ser desenvolvido num próximo filme, a Warner pode decidir excluir Ezra Miller do papel, dado suas polêmicas anteriores.

Além disso, há o pacto de sangue de Dumbledore com Grindelwald sendo quebrado, com o vilão acabando por escapar no final.

A história da batalha de Dumbledore onde ele derrota Grindelwald é muito conhecida no Mundo Mágico. Os filmes de Animais Fantásticos acabariam por mostrar essa luta, mas como o resultado já é conhecido, não há tanta necessidade.

É ainda mais improvável de um quarto filme acontecer justamente por causa das polêmicas, que envolveram Miller, Johnny Depp e Rowling. A própria escritora está aumentando sua bagagem de controvérsias contra a comunidade LGBTQ+.

Yates, diretor da trilogia, também está ocupado com Pain Hustlers, novo filme da Netflix. Mas isso não significa que ele não possa fazer um quarto filme da franquia.

Mas, isso não é o fim para o Universo Mágico, e há muitos spin-offs de Harry Potter em desenvolvimento, incluindo uma série para a HBO Max.

A franquia estrelada por Daniel Radcliffe é muito celebrada por fãs de todo mundo, e chegou a ganhar um especial ainda no início desse ano.

Embora Animais Fantásticos esteja envolvido em polêmicas, a Warner Bros. não fez nenhum anúncio se decidiu ou não cancelar Animais Fantásticos 4. Portanto, há uma pequena esperança.

Os filmes do Universo Mágico de Harry Potter estão na HBO Max.

