Fãs de Johnny Depp pedem boicote a Aquaman 2; entenda o motivo

Fãs de Johnny Depp estão ensandecidos novamente com Aquaman 2 por conta do filme ainda ter Amber Heard no elenco. Além disso, há rumores sobre o papel dela ter sido aumentado no longa-metragem da DC.

Tais rumores, no entanto, não contam com qualquer base sólida. Em momento algum foram confirmados pelo estúdio, ou qualquer parte envolvida. Isso não desmotiva os ataques e pedidos de boicote dos fãs do ator, que recentemente esteve envolvido em processo contra Heard, com quem foi casado.

“Pergunto-me se ele percebe que são os fãs que fazem um filme ser um sucesso ou não? Peter Safran comentou nos apelos para remover Amber Heard do filme. ‘Eu não acho que vamos reagir a, honestamente, pura pressão de fãs'”, tuitou a usuária Mia626, com a hashtag pedindo para boicotar Aquaman 2.

“Amber Heard ainda está em Aquaman 2 e ela tem mais tempo em tela. Precisamos fazer o boicote a Aquaman 2 chegar nos assuntos mais comentados de novo”, tuitou uma fã de Johnny Depp, alegando, nas hashtags, que Amber Heard é abusadora, embora isso jamais tenha sido comprovado.

“A única maneira certeira de remover Amber Heard de Aquaman 2 é se todos nós coletivamentevirarmos nossas costas à esse filme. Filmes são uma indústria movida pelo consumidor. Nós somos os consumidores. Se não gosta de algo, então não desperdice seu dinheiro”.

“Espero que Aquaman 2 seja o fracasso do século”, tuitou outra fã.

“Não há gostosura o suficiente em Jason Momoa (me perdoe) para contrabalancear o fato de que a Warner Bros permanece ao lado de uma abusadora comprovada”, tuitou outro fã, espalhando informações falsas sobre qualquer abuso supostamente cometido por Heard ter sido comprovado.

Veja os tuites, abaixo.

Aquaman 2 é estrelado por Jason Momoa

Jason Momoa, Patrick Wilson e Amber Heard retornam para Aquaman 2. Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II também foram confirmados no elenco.

O diretor James Wan previamente descreveu o segundo filme como “um pouco mais sério” que o anterior. Ele disse, durante o DC FanDome, que a sequência “é mais relevante para o mundo em que vivemos hoje em dia”.

Jason Momoa, que vive o personagem titular, chegou a dizer que trabalhou no roteiro dessa continuação, junto do roteirista David Leslie Johnson-McGoldrick.

“Depois que terminamos o primeiro, fui com meu parceiro de redação, sonhamos com o segundo, entramos e lançamos a ideia”, disse Momoa durante uma participação no The Drew Barrymore Show. “A melhor coisa que posso falar é que eu amo tanto isso que participei de sua escrita. E então, nós fizemos o primeiro tratamento e então James e nosso escritor original David terminaram”.

“Todos os nossos corações estão nisso”, acrescentou Momoa. “Em vez de apenas pegar um roteiro e fazer isso, você está 100% encorajado pelo seu diretor e co-escritores. Isso é empolgante para mim e estou animado para começar as filmagens”.

Aquaman 2 (ou Aquaman and The Lost Kingdom), da DC, chegará aos cinemas em 17 de março de 2023.

