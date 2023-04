Fãs de Lilo e Stitch estão furiosos com escolha do elenco

Estamos na era dos reboots e remakes! Quanto a isso, não há dúvida. Recentemente, a Disney confirmou a produção de um remake live-action da animação Lilo & Stitch. A escolha da protagonista foi celebrada por muitos fãs – mas a escalação do resto do elenco tem causado a maior polêmica nas redes sociais.

Lançado em 2002, Lilo & Stitch se tornou um enorme sucesso de bilheteria. A animação também ganhou o coração da crítica especializada, garantindo uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Animado.

Uma das animações mais bem-sucedidas da era “pós-renascença” da Disney, Lilo & Stitch iniciou uma franquia que inclui 3 sequências para TV, uma série e dois spin-offs – além de, é claro, a adaptação live-action que é desenvolvida atualmente pela empresa.

Por que os fãs de Lilo & Stitch estão furiosos com a escolha do elenco do novo longa? Mostramos abaixo tudo que você precisa saber; confira!

Fãs de Lilo & Stitch detestaram a escalação do elenco live-action

Até o momento, 6 integrantes do elenco da adaptação live-action de Lilo & Stitch já foram revelados: Maia Kealoha, Zach Galifianakis, Sydney Agudong (na foto acima), Kahiau Machado, Courtney B. Vance e Billy Magnussen.

Destes 6 anúncios, apenas 1 foi comemorado pelos fãs de Lilo & Stitch: o da fofíssima Maia Kealoha no papel da protagonista Lilo.

Todas as outras escolhas da Disney foram detonadas por fãs nas redes sociais – cada uma delas por um motivo específico.

Quando Zach Galifianakis, conhecido por sua atuação na franquia Se Beber Não Case, foi confirmado no papel do alien Pleakley, muitos fãs chegaram à conclusão que o visual do ator não corresponde em nada ao estilo do personagem.

Ainda não sabemos como será a criação de Pleakley na adaptação live-action de Lilo & Stitch, se o personagem será criado em CGI, ou se será construído por maquiagens e próteses.

Logo, Galifianakis pode simplesmente dublar o personagem no filme da Disney. Mesmo assim, segundo muitos fãs, a voz do ator também não combina com o alien.

Quanto à escolha de Sydney Agudong para o papel de Nani, e a de Kahiau Machado para o papel de David, as críticas dos fãs têm o mesmo motivo: o colorismo da Disney.

A expressão “colorismo” serve para identificar uma forma de preconceito com pessoas da mesma etnia, que são tratadas diferentemente com base na tonalidade da pele.

De acordo com muitos espectadores, a escolha dos dois atores para esses importantes papéis tem o objetivo de “embranquecer” a história. Afinal de contas, no filme original, Nani e David são nativos do Havaí de pele escura.

Os atores que foram escolhidos para interpretar os personagens, por outro lado, são bem mais “claros” que suas contrapartes animadas.

Por fim, a escolha de Courtney B. Vance para o papel de Cobra Bubbles foi criticada por um motivo bem mais simples: os fãs de Lilo & Stitch gostariam de ver Ving Rhames, o dublador original do personagem, como sua versão live-action.

Afinal, o ator ainda está na ativa – e até hoje, se parece muito com seu personagem na animação da Disney.

O filme live-action de Lilo & Stitch ainda não tem data para estrear nos cinemas.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.