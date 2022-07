Fãs estão indo ver Minions 2 de ternos; veja

Alguns fãs mais assíduos estão indo ver Minions 2 de ternos, e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

O novo filme da franquia Minions já foi lançado nos cinemas do mundo todo, e além de fazer sucesso na bilheteria, está sendo comentado pelo público por um fato inusitado (via CinemaBlend).

Diversos fãs estão indo de terno para ver o novo filme, chegando a aplaudir dentro do cinema após o final. Após um grupo de amigos ter começado com a ideia, várias outras pessoas aderiram ao terno para assistir o longa-metragem.

Entretanto, alguns grupos de pessoas foram expulsos pelo cinema local, e chegou a ter a presença até da polícia quando um influenciador do TikTok participou da tendência.

Veja o vídeo, abaixo.

Mais sobre Minions 2

Com a direção de Kyle Balda, o elenco de voz de Minions: A Origem de Gru conta com Steve Carrell, Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh, Julie Andrews, entre outros.

“Nestas férias, chega o mais novo episódio da maior franquia global de animação do cinema, com a história de origem do maior supervilão do mundo, revelando como ele conheceu seus icônicos Minions, forjou a equipe mais malvada da telona e enfrentou uma das forças do crime mais invencíveis em Minions 2: A Origem de Gru”, diz a descrição do vídeo.

Minions 2: A Origem de Gru está em exibição nos cinemas brasileiros.

