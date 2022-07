O filme Minions 2 bate recorde de bilheteria da pandemia em pré-estreia.

A animação que teve sua pré-estreia na quinta-feira (30), nos Estados Unidos, faturou US$ 10,75 milhões. A bilheteria superou a de Meu Malvado Favorito 3, que faturou US$ 4,1 milhões na pré-estreia em 2017 (via ComicBook).

Atualmente, o longa da Universal Pictures está sendo exibido em mais de três mil cinemas pelo mundo, e deve ter uma abertura de final de semana boa.

Minions 2 tem a melhor bilheteria de um filme animado durante a pandemia, superando prévias de Lightyear, lançamento da Disney que ficou abaixo do esperado.

Mais sobre Minions 2

Com a direção de Kyle Balda, o elenco de voz de Minions: A Origem de Gru conta com Steve Carrell, Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh, Julie Andrews, entre outros.

“Nestas férias, chega o mais novo episódio da maior franquia global de animação do cinema, com a história de origem do maior supervilão do mundo, revelando como ele conheceu seus icônicos Minions, forjou a equipe mais malvada da telona e enfrentou uma das forças do crime mais invencíveis em Minions 2: A Origem de Gru”, diz a descrição do vídeo.

Minions 2: A Origem de Gru está em exibição nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Redação