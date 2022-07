Fãs surtam com Liga da Justiça em trailer de Shazam 2

O novo trailer de Shazam! : Fúria dos Deuses foi divulgado, a prévia contou detalhes do filme. A participação supresa da Liga da Justiça despertou animação nos fãs da DC.

Durante o trailer, o protagonista se compara com outros heróis do universo DC, como Batman, Aquaman e Flash. O contéudo foi retirado de filmes anteriores, mas foi o suficiente para levar a internet a especulações.

No twitter, cometários como “Então temos Batman, Flash e Aquaman, mas nenhuma menção ao Superman?” e “A cena do flash e do batman é do snydercut?” são pertinentes, se teremos a participação da equipe no filme não é confirmado.

Confira as reações dos fãs, nos comentários do trailer (via CBR):

Shazam! 2 chega este ano nos cinemas

Zachary Levi retorna como o super-herói Shazam e Asher Angel como seu alter ego adolescente, Billy Batson. As novidades do elenco são Lucy Liu como a vilã Kalypso e Helen Mirren como Héspera, a irmã de Kalypso, além da mencionada Rachel Zegler.

David F. Sandberg volta para dirigir Shazam! 2, com roteiro de Henry Gayden.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), da DC, estreia em 29 de dezembro de 2022.

