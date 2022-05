Fãs usam aniversário de Henry Cavill para fazer pedido a DC

Hoje, 05 de maio de 2022, o ator Henry Cavill comemora o seu aniversário de 39 anos, e os fãs estão usando a data para fazer um apelo a DC.

Embora em nenhum momento o astro de O Homem de Aço (2013) tenha abandonado a capa do Superman, parece que os filmes do Universo Estendido da DC não tem planos para colocar o astro de volta à ação tão cedo.

No entanto, os fãs estão sedentos por uma sequência do filme do Superman com o Henry Cavill e, no aniversário do ator, aproveitaram que seu nome está em alta no Twitter para fazer o pedido.

“Warner Bros, você acha possível que tenhamos outro filme do Superman com Henry Cavill? Ele ainda está com a capa”, diz um dos vários fãs que publicaram a respeito de uma sequência de Superman hoje.

"DÊ A ELE OUTRO MALDITO FILME DO SUPERMAN!", comentou outro fã.

“DÊ A ELE OUTRO MALDITO FILME DO SUPERMAN!”, comentou outro fã.

“Gostaria de outro filme do Superman com Henry Cavill”, diz outro fã na rede social.

"Gostaria de outro filme do Superman com Henry Cavill", diz outro fã na rede social.

O futuro do Superman na DC

Como dito acima, até o momento parece que a DC e a Warner Bros. Pictures não compartilham de muitos planos para o futuro do Superman de Henry Cavill nos cinemas.

No entanto, não são só os fãs que estão sedentos por este reencontro, visto que o próprio astro já comentou em entrevista passada que tem vontade de reprisar o papel de Clark Kent nos cinemas:

“Ainda há muita narrativa para eu fazer como Superman, e eu adoraria a oportunidade”, disse Henry Cavill.