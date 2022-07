Filme de Detetive com Ryan Reynolds ganha notícia animadora

Ryan Reynolds está em grande fase, com sucessos como Free Guy, Projeto Adam e Alerta Vermelho. Além de outras produções em desenvolvimento como Deadpool 3, agora importante projeto da sua carreira tem atualização importante.

Os Sete Suspeitos de 1985, terá uma nova versão com Ryan Reynolds, o filme de investigação inspirado no jogo de tabuleiro Clue.

Rhett Reese e Paul Wernick estão trabalhando no projeto, a dupla responsável por Zumbilândia e Deadpool comentou com o Discussing Film sobre a atual etapa da produção:

“Nós escrevemos um rascunho de Os Sete Suspeitos, e ainda está em desenvolvimento na Fox [20th Century Studios]. “, explicou Reese. “Então fizemos o nosso melhor. Estamos orgulhosos disso. Adoramos a franquia, e a agenda de Ryan é lotada, então ele tem que escolher entre muitos projetos” (via ComicBook)

Filme é um clássico do gênero de investigação

Bastidores do filme foram afetados pela fusão Fox com a Disney

As atualizações são animadoras, mas os bastidores estão conturbados, a agenda apertada de Ryan Reynolds e a fusão da Fox com a Disney podem ter deixado o projeto de lado.

“Vamos ver se Os Sete Suspeitos acaba se concretizando, mas é algo com o qual todos nos preocupamos profundamente” completou Reese.

Em uma entrevista anterior ao Collider, Reynolds explicou sobre a situação do filme: “Eu não sei se vamos acabar fazendo isso”, admitiu Reynolds. “É uma daquelas coisas que na confusão da Disney adquirindo a Fox, não tenho certeza se chegaremos a isso, mas veremos com esperança no futuro.”

Rhett Reese está atualmente envolvido no roteiro de Deadpool 3, outra produção com o astro, enquanto não temos atualizações de Os Sete Suspeitos, aguardamos Deadpool 3.

