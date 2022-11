Filme de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é muito mais provável de acontecer agora

A franquia Harry Potter é uma das mais icônicas do cinema, contando com oito filmes, que juntos, contabilizam mais de 7 bilhões de dólares em bilheteria. O sucesso é tão grande que a saga ainda está presente no mundo dos games.

No entanto, o nome Harry Potter não aparece desde 2011, e há uma década os fãs não recebem um novo filme do amado personagem.

Continua depois da publicidade

Enquanto isso, os fãs se contentam com a trilogia Animais Fantásticos, que pode não ter um quarto filme, bem como o especial De Volta a Hogwarts.

Mas, já está mais que na hora de Harry Potter retornar, com uma nova geração. Por isso, é muito mais provável de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada acontecer agora.

Warner Bros. quer explorar mais da saga

Durante uma reunião de lucros da Warner Bros. Discovery, o chefe da empresa, David Zaslav, revelou estar interessado em mais filmes da franquia.

Ele reconheceu o sucesso enorme que Harry Potter representa para a Warner e para os próprios fãs, e diz querer focar muito na franquia.

“Nós vamos ter um foco real em franquias. Não fazemos um filme de Harry Potter há 15 anos. Os filmes de Harry Potter forneceram muito dos lucros da Warner Bros. Motion Pictures nos últimos 25 anos”, disse ele.

Segundo o próprio líder da Warner, ele quer que o estúdio consiga repetir uma parceria com a escritora JK Rowling, mesmo que ela esteja envolta em polêmicas.

Com o interesse da Warner em trazer de volta a franquia, é a hora perfeita de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada ser adaptada para o cinema.

O livro foi lançado em 2016, e escrito por Jack Thorne, a partir de uma história criada por Rowling, Thorne e John Tiffany.

A trama se passa 19 anos após os eventos de Harry Potter e as Relíquias da Morte, e segue o filho de Harry, Alvo Severus Potter, que é um aluno de Hogwarts.

O garoto se mete em problemas depois de mexer com um Vira-Tempo. Enquanto isso, seu pai é o chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia do Ministério da Magia.

As ações de Alvo revelam alguns segredos perigosos, fazendo com que Harry, Rony, Hermione e Draco Malfoy acabem se juntando mais uma vez.

Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é uma sequência perfeita para a saga, seguindo uma nova geração e envolvendo os velhos personagens já estabelecidos.

No entanto, o livro tem sido criticado por não parecer parte do cânone de Harry Potter, chegando a reciclar histórias da saga.

Caso a Warner queira desenvolver um novo filme, precisaria fazer algumas mudanças na história, para que pudesse se parecer mais com a franquia e agradar os fãs.

Porém, esse livro é o mais provável de ver a saga sendo ressuscitada no cinema, dando um novo gás para Harry Potter e todo seu universo de magia.

Os filmes de Harry Potter estão na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.