Filme de Star Wars do diretor de Thor 4 ganha péssima notícia

Péssimas notícias para os fãs de Star Wars e Taika Waititi.

Uma nova atualização sobre o próximo filme da franquia com o diretor de Thor: Amor e Trovão torna praticamente impossível que o filme consiga cumprir com seu objetivo de ser lançado em 2023.

Desde Star Wars: A Ascensão Skywalker, lançado nos cinemas, a Lucasfilm deu uma pausa nas estreias cinematográficas de Star Wars para focar me novas séries em live-action para o Disney+, incluindo The Mandalorian, O Livro de Boba Fett e Obi-Wan Kenobi.

Paralelamente, os filmes de Star Wars continuam a ser produzidos, mas o projeto de Taika Waititi ainda deve demorar um pouco para ser lançado, segundo o próprio diretor.

Entenda o motivo!

Taika Waititi fala sobre filme de Star Wars

Em entrevista ao portal The Wrap, perguntaram a Taika Waititi se o filme de Star Wars em que ele está trabalhando deve começar a se filmado ainda neste ano de 2022, mas o cineasta nega a possibilidade.

“Não esse ano. Estarei na Nova Zelândia de agosto até o final do ano com Our Flag Means Death e Time Bandits, e durante esse tempo ainda estarei escrevendo. Ainda estou tentando descobrir qual é a história.”

Ou seja, o roteiro do novo filme de Star Wars que promete ser diferente de tudo que a franquia já viu ainda nem está pronto, e portanto uma previsão de estreia apontando já para o próximo ano parece impossível, ainda mais levando em consideração os outros projetos do requisitado diretor.

No entanto, uma nova previsão ainda não foi divulgada.

