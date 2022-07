Filme prelúdio de A Órfã ganha trailer assustador; veja

O prelúdio de A Órfã, Órfa 2: A Origem, teve seu primeiro trailer revelado, e está assustador.

A prévia destaca a família de Esther, protagonista do filme, conseguindo ter a guarda da garota novamente. No entanto, ela está muito diferente do que de costume (via The Playlist).

Esther é interpretada por Isabelle Fuhrman, que retorna ao papel após o filme de 2009. No novo filme, a garota conseguiu fugir da clínica psiquiátrica da Estônia, e precisa manter as aparências antes que descubram a verdade.

A Diamond Films está definindo uma data de lançamento para 15 de setembro nos cinemas brasileiros.

Veja o trailer, abaixo.

A garota Esther retorna ao terror

“A aterrorizante saga de Esther continua nesta emocionante prequela do original e chocante sucesso de terror, Orphan. Depois de orquestrar uma brilhante fuga de uma clínica psiquiátrica da Estônia, Esther viaja para a América se passando pela filha desaparecida de uma família rica”, revela a sinopse

“No entanto, surge uma reviravolta inesperada que a coloca contra uma mãe que protegerá sua família da ‘criança’ assassina a qualquer custo”, conclui a sinopse.

Com a direção de William Brent Bell, o longa-metragem tem roteiro por David Coggeshall.

Além de Isabelle Fuhrman, o elenco é composto por Julia Stiles, Rossif Sutherland e Matthew Finlan.

Órfã 2: A Origem estreia nos cinemas em 15 de setembro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira