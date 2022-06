Filmes de atriz de Big Bang Theory têm algo triste em comum

Você, provavelmente, conhece Kaley Cuoco por sua performance na sitcom The Big Bang Theory. Na série de comédia, a atriz interpreta Penny, uma das personagens mais populares. Além de seus projetos na TV, Cuoco também conta com vários créditos cinematográficos em sua filmografia. Porém, eles compartilham uma indesejada característica.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Continua depois da publicidade

O elenco da sitcom – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – também se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os projetos de Kaley Cuoco nos cinemas e a característica que os filmes têm em comum.

Kaley Cuoco tem dificuldades para lançar filmes bem sucedidos

Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, é bem mais conhecida por performances na TV do que por atuações no cinema.

Além de interpretar uma das personagens mais importantes de The Big Bang Theory, a atriz também se destaca pela série de mistério The Flight Attendant, do HBO Max.

Na produção, Cuoco vive uma comissária de bordo que acaba esbarrando em uma teia de mentiras, conspirações e muito suspense. Por sua performance, a atriz foi elogiada por público e crítica.

Porém, nos cinemas, a situação é bem diferente. Em toda a sua filmografia, Kaley Cuoco sofreu com dificuldades para lançar projetos bem sucedidos.

Na verdade, todos os filmes da atriz ganharam notas ruins no site Rotten Tomatoes, o maior agregador de críticas de cinema da internet.

O filme de Kaley Cuoco com a pior avaliação no Rotten Tomatoes é Autores Anônimos. Lançado em 2014, o longa garantiu apenas 7% de aprovação.

Por outro lado, o filme mais bem avaliado da atriz é o drama The Last Ride. O longa chegou aos cinemas em 2012 e ganhou 47% de aprovação no site.

Os outros projetos da filmografia de Kaley Cuoco flutuam entre esses dois extremos. Porém, nenhum deles conseguiu notas altas no Rotten Tomatoes.

Atualmente, Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, aguarda o lançamento de alguns projetos no cinema.

Os próximos filmes da atriz incluem The Man from Toronto, Role Play e a comédia romântica Meet Cute.

Em Meet Cute, Kaley Cuoco contracena com o comediante Pete Davidson, famoso por namorar Ariana Grande e Kim Kardashian na vida real.

“Assisti ao filme recentemente, e estou muito animada! Não quero influenciar ninguém, mas é um filme muito doce”, comentou a atriz em uma entrevista recente.

Enquanto Meet Cute não estreia, você pode conferir a performance de Kaley Cuoco como Penny em todas as temporadas de The Big Bang Theory. A série está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.