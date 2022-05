Fim da franquia? Futuro de Harry Potter será discutido em breve

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, o novo CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, terá em breve uma reunião com J.K. Rowling para debater ideias sobre o futuro da franquia Harry Potter.

O executivo acredita que a franquia pode ser extremamente importante para a empresa. No entanto, no momento, o rendimento não está sendo positivo.

Existe o interesse em desenvolver planos para novos projetos tanto no cinema quanto na HBO Max. No entanto, por enquanto, parece que nada em específico está sendo trabalhado.

Harry Potter é uma das maiores franquias da Warner Bros., mas parece ter perdido o seu brilho faz algum tempo.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, por exemplo, teve um resultado decepcionante em bilheteria, sem mencionar a recepção morna com a crítica.

Filmes de Harry Potter podem ser assistidos pela HBO Max.

