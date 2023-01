Fuja! Olhos Famintos: Renascimento é tão ruim que é “doloroso”

Olhos Famintos: Renascimento é a nova iteração da famosa franquia de terror, que volta aos cinemas, ainda que não tenha aguardado 23 anos para tal. O novo filme, contudo, parece ser uma verdadeira bomba.

O longa-metragem, que já está em exibição nos cinemas brasileiros, conseguiu o raro feito de obter 0% de aprovação no Rotten Tomates por parte da crítica especializada. Há até quem chame o filme de “doloroso” de tão ruim.

Continua depois da publicidade

“Olhos Famintos: Renascimento não é tão hábil, nem assustador quanto o original de 2001. É uma imitação barata, inferior em todos os sentidos”, escreveu Paul Byrnes, do Sydney Morning Herald.

“Nem explorando a superfície do gênero, nem recebendo bem sua herança, este reboot é mais um ato indecoroso de canibalismo de franquia”, detonou Phil Hoard, do The Guardian.

“Olhos Famintos: Renascimento é um filme abismal, que chocantemente afunda ainda mais baixo do que seu antecessor. O valor de atuação e produção é embaraçoso de assistir e quaisquer tentativas de uma nova direção ou ideia para a franquia são absurdas e inexplicáveis”, escreveu o crítico Cody Leach.

“Se Renascimento soa tão ruim que é bom, pense novamente: é totalmente doloroso. sua duração de 87 minutos parece ser três vezes maior do que é. As atuações são atrozes, a direção é inepta e o diálogo para lá de estúpido”, criticou Steven Warner, do In Review Online.

Conheça a trama e o elenco de Olhos Famintos: Renascimento

Olhos Famintos: Renascimento também acompanha a história do Creeper – a criatura que acorda a cada 23 anos para se alimentar, fazendo 23 vítimas no processo.

Dessa vez, o personagem surge com um visual bem diferente, e toda a ação é ambientada em um festival de terror realizado na Louisiana.

O longa foca, primordialmente, em Chase e Laine, um casal que viaja à uma pequena cidade da Louisiana para participar do Horror Hound, um intenso festival de filmes de terror. Laine não demora a sofrer terríveis premonições e visões relacionadas ao passado da cidade – em particular à lenda do Creeper.

Como de costume, a criatura acorda para se alimentar, e o casal embarca em uma jornada violenta para sobreviver.

O elenco de Olhos Famintos: Renascimento é liderado por Sydney Craven (Wolfblood) e Imran Adams (Barracuda).

Olhos Famintos: Renascimento já está em exibição nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.