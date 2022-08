Furiosa: Diretor revela quando escreveu derivado de Mad Max

O diretor de Furiosa, George Miller, revelou quando começou a escrever o derivado de Mad Max: Estrada da Fúria.

Com as estrelas Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, as filmagens do spin-off estão em andamento na Austrália. Algumas fotos revelaram o visual do astro da Marvel.

Continua depois da publicidade

Em recente entrevista, Miller comentou que enquanto escrevia Mad Max: Estrada da Fúria, conseguiram fazer uma história de fundo para Furiosa (via ScreenRant).

Antes mesmo das filmagens do longa-metragem estrelado por Tom Hardy e Charlize Theron, o roteiro de Furiosa estava quase pronto. A ideia surgiu pois a equipe queria explicar quem era a personagem.

“Houve muito poucos momentos de silêncio. Nós nunca explicamos como ela perdeu o braço”, disse ele. “Nós nunca explicamos o funcionamento da Cidadela. Então, tínhamos o roteiro praticamente completo antes de filmar Estrada da Fúria, e fizemos isso porque surgiu de querer explicar a todos quem era Furiosa.”

Novo filme da popular franquia

Furiosa será estrelado por Anya Taylor-Joy, que interpretará uma versão mais jovem da personagem que foi vivida por Charlize Theron em Mad Max: Estrada da Fúria.

O elenco de Furiosa também conta com Chris Hemsworth, ator que é conhecido por interpretar o Thor nas produções da Marvel.

Derivado da franquia Mad Max, Furiosa chegará aos cinemas em 24 de maio de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.