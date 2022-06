Furiosa: Divulgada sinopse do filme com Chris Hemsworth

Dando continuidade à franquia de sucesso Mad Max, um novo filme chega aos cinemas em dois anos para contar a história de origem de Furiosa, personagem que dá nome ao novo projeto.

A data pode estar distante, mas as primeiras novidades sobre o filme já estão sendo divulgadas: após fotos do set revelarem detalhes sobre o novo longa, também foi revelada recentemente a sinopse do projeto.

Continua depois da publicidade

Leia a sinopse completa de Furiosa logo abaixo, segundo o Screen Rant:

“Quando o mundo caiu, a jovem Furiosa é arrebatada do Lugar Verde das várias mães e cai nas mãos de uma grande Horda de Motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementus. Viajando por Wasteland eles encontram uma Citadel presidida por The Immortan Joe. Enquanto os dois Tyrants lutam pelo domínio, Furiosa deve sobreviver a muitas provações enquanto descobre meios de voltar para casa.”

Mais sobre Furiosa

Em Furiosa, Anya Taylor-Joy assumirá o papel de uma jovem versão da Imperatriz Furiosa, bem antes dos eventos de Mad Max: Estrada da Fúria.

Além dela, o elenco conta com Chris Hemsworth, Angus Sampson, Nathan Jones, Tom Burke.

A direção é de George Miller, que trabalhou em todos os filmes de Mad Max até o momento. O cineasta também teve participação no roteiro.

Furiosa chegará aos cinemas em 24 de maio de 2024. Já Mad Max: Estrada da Fúria está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.