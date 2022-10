Futuro de Avatar é incerto; entenda

James Cameron havia prometido 5 filmes da franquia Avatar, porém, o 4º e o 5º filmes vão depender da bilheteria de Avatar: O Caminho da Água, que estreia em dezembro, e sua continuação esperada para o final de 2024.

O diretor falou com o The New York Times sobre a experiência de finalmente dar sequência à franquia iniciada em 2009, e seus planos para os 5 filmes da série.

“Se nós fizermos algum dinheiro com o 2 e o 3, tudo está mapeado. Os roteiros já estão escritos, o design de tudo está feito. É só adicionar água.” Disse Cameron.

Cameron disse também que não irá dirigir todos os filmes da franquia necessariamente. Afirmando que a produção consome muito de seu tempo, e ele também está envolvido em outros projetos, finalizando dizendo que passaria o bastão para um diretor de confiança.

Avatar não vai a lugar nenhum

Estando na direção ou não, Cameron já manifesta o desejo de construir a franquia de Avatar já tem bastante tempo.

O cineasta já explicou suas esperanças para a série, dizendo: “Eu olho para o trabalho de todos, e fico tão grato por ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas espetaculares”. Ele falou também que é esse o motivo dele ter planejado tanta coisa para a franquia.

E é realmente possível que Cameron possa realizar seus objetivos, já que analistas estão prevendo que a sequência de Avatar deve conseguir cerca de US$650 milhões nas bilheterias americanas.

Mesmo não sendo tanto quanto os US$700 milhões que Top Gun: Maverick conseguiu, se tornando a maior bilheteria do ano, ainda deve ser um ganho decente o suficiente para seguir com a franquia, e claro, é possível que o longa exceda as previsões.

Como Avatar tem a sua importância, tanto como marco financeiro, quanto como uma franquia original em meio a tantas adaptações em Hollywood, seria uma pena não conseguirmos conhecer a visão de James Cameron para a lua de Pandora.

O diretor sempre deixou claro que pensou em seus filmes como continuações, partes de um todo, não como peças separadas que coexistem em uma mesma mitologia.

Cameron chegou a comparar o potencial de seus filmes com o das adaptações de O Senhor dos Anéis, mas logo em seguida brincou: “Agora, essa é uma ótima teoria, mas eu tive que ir criar os livros para adatá-los”.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

