Gladiador 2: Astro de A Filha Perdida entra para filme de Ridley Scott

Gladiador vai ganhar uma continuação anos depois que Russell Crowe conquistou o coração do público como Maximus. Agora, o filme de Ridley Scott encontrou seu protagonista.

Conforme o Deadline, Paul Mescal, de A Filha Perdida, está em negociações para liderar a sequência do filme vencedor do Oscar, com Scott retornando à cadeira de direção.

Mescal não substituirá o Maximus de Crowe, cujo personagem encontrou seu fim no filme original, mas em vez disso, ele interpretará Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen), que agora é um homem adulto, já que a história se passa anos após o término do primeiro filme.

Lucius também era sobrinho de Comodus (Joaquim Fênix), filho do líder romano Marco Aurélio, que assassinou seu pai e acabou no anel de gladiadores com Maximus – que, embora mortalmente ferido, espetou o imperador antes de desaparecer no grande além para se reunir com sua esposa e filho mortos. Maximus salvou o menino e sua mãe enquanto vingava sua própria família, e deixou uma forte impressão no jovem Lúcio.

Ridley Scott também produzirá, juntamente do presidente da Scott Free, Michael Pruss, bem como Doug Wick e Lucy Fisher via Red Wagon Entertainment.

David Scarpa, de O Homem do Castelo Alto e Todo o Dinheiro do Mundo, escreveu o roteiro.

Também retornando do filme original estão Janty Yates, como figurinista e Arthur Max como designer de produção.

Mais sobre Gladiador 2

O novo filme segue o aclamado blockbuster de 2002, Gladiador, que arrecadou mais de US$ 460 milhões em bilheteria mundial e foi indicado a doze Oscars, ganhando cinco, incluindo Melhor Filme.

O papel de Maximus, o general romano que se tornou gladiador, foi uma mudança de carreira para Russell Crowe quando ele desempenhou o papel no verão de 2000.

Isso não apenas lhe rendeu um Oscar de Melhor Ator, mas foi lançado no topo de todas as listas de protagonistas, e uma vez que ficou claro no ano passado que a sequência seria o próximo filme de Scott, todos que se encaixavam no perfil começaram a perseguir o cobiçado papel.

As reuniões com Scott para o papel começaram a esquentar quando um rascunho final foi entregue em novembro, com Mescal sendo um dos primeiros a conversar com o diretor.

Ainda assim, Scott continuou a se encontrar com outros atores, insiders dizem que parecia claro para todos os envolvidos que Mescal claramente era a principal escolha de Scott após um encontro fantástico entre os dois.

Ainda não há data de estreia definida para Gladiador 2.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.