Russell Crowe retorna a local icônico de Gladiador; veja

Russel Crowe é um grande ator, Gladiador é um dos seus maiores atos de sua extensa carreira, em recente postagem ele retornou até um importante cenário da obra.

Acompanhado por sua família, ele retorna ao Coliseu de Roma, um local central do filme 22 anos após o lançamento da obra de Riddley Scott. Na foto em questão, ele e sua estão em frente à antiga estrutura romana com a legenda brincando que ele está ” levando as crianças para ver [seu] antigo escritório ”

Crowe, desde então, apareceu em vários filmes aclamados e bem-sucedidos, recentemente como Zeus em Thor: Amor e Trovão, mas quase interpretou outro personagem na franquia da Marvel.

Embora o personagem de Crowe tenha morrido no final do primeiro filme, uma sequência de Gladiador está em andamento com Scott retornando à direção, sem informações até o momento.

Confira a imagem reportada pelo ScreenRant:

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Gladiador 2 vai acontecer segundo diretor

O roteiro de Gladiador 2 está pronto, mas antes de gravá-lo, Ridley Scott precisa terminar seu trabalho no longa-metragem de Napoleão Bonaparte. O cineasta revelou a atualização sobre a sequência em uma entrevista para a Empire.

“No momento, o roteiro já está concluído”, disse ele.

“Então, quando eu tiver terminado o filme de Napoleão, estarei pronto para gravar Gladiador 2.”

Gladiador segue a trágica história de Maximus Decimus, personagem de Russell Crowe. O ex-general de Roma busca vingança contra o terrível Commodus, vivido por Joaquin Phoenix.

A trama de Gladiador 2 acontecerá décadas depois do longa original. Lucius, o sobrinho de Commodus, será o personagem principal da sequência.

Gladiador está disponível na Netflix.

