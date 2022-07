Thor 4: Russell Crowe quase interpretou outro personagem no filme da Marvel

A nova aventura do asgardiano no MCU em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), teve a introdução do personagem Zeus interpretado por Russell Crowe, mas novas informações revelam um outro papel cogitado para o ator.

Novas artes conceituais do filme, foram liberadas no Instagram do artista conceitual Miles Teves.

Em arte compartilhada pelo ComicBook, foi revelado que Russell Crowe seria Satanás, em uma abordagem mais despojada do anjo caído.

“Outra imagem do velho Russ como o Diabo em Thor: Amor e Trovão”, explicou ele. “O pessoal do Odd Studio me disse para retratá-lo em seu peso atual devido ao seu personagem ser humoristicamente debochado. Naturalmente, eu teria modelado para este desenho se meu físico atual não fosse tão ondulado e esbelto.”

Thor 4 e o clima nos bastidores

Chris Hemsworth, o Thor e protagonista do filme, antes do lançamento, se mostrou um grande fã do intérprete de Zeus pelo seu papel em Gladiador.

“Sou muito fã. Sou desde que comecei a atuar. Há tanto peso e seriedade em seus desempenhos e nele, como indivíduo. Mas conhecendo-o, ele tem um grande senso de humor e fez tudo o que Taika pediu no set, o que foi alucinante. E foi muito divertido brincar com a mitologia, indo da mitologia nórdica à mitologia grega – Taika reúne todos esses mundos.”

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas e futuramente será lançado no Disney+.

Sobre o autor Redação