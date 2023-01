Gladiador 2 pode ajudar a reiniciar tendência no cinema

O filme Gladiador 2, novo projeto do diretor Ridley Scott, pode ajudar a reiniciar uma tendência no cinema, mesmo que demore para ser lançado.

Com Paul Mescal estrelando o novo filme, a história não vai seguir Maximus, mas sim, Lucius, filho de Lucilla e o menino que Maximus salvou antes de morrer.

David Scarpa escreveu o roteiro do novo filme, que será dirigido por Scott, também cineasta do sucesso de 2000.

O novo filme segue o aclamado blockbuster de 2000, Gladiador, que arrecadou mais de US$ 460 milhões em bilheteria mundial e foi indicado a doze Oscars, ganhando cinco, incluindo Melhor Filme.

Revelamos abaixo como Gladiador 2 poderia ajudar a reiniciar uma tendência de filmes épicos no cinema; confira (via ScreenRant).

Os filmes históricos podem retornar com força após Gladiador 2

O primeiro filme foi um grande sucesso, e parecia algo fora do tempo. O épico histórico havia saído de moda um pouco antes, com Titanic sendo o último grande lançamento de filmes históricos.

No entanto, após Gladiador ser lançado e aclamado pela crítica e público, tanto Ridley Scott quanto outros diretores começaram a apostar mais em épicos.

Em 2004, Troia, com Brad Pitt, e Alexandre, com o astro Colin Farell, foram lançados, embora somente o primeiro tenha sido um grande sucesso.

Nos anos seguintes, houve uma grande leva, com 300, Robin Hood, Cruzada, e até mesmo a franquia Piratas do Caribe, que contava com personagens originais e piratas reais.

Porém, o interesse acabou diminuindo cada vez mais, e os últimos grandes lançamentos como 1917, Casa Gucci e Nada de Novo no Front se veem solitários no gênero. Mas, Gladiador 2 pode mudar isso, e retornar com a representação do mundo antigo de Roma, voltando com a força de espetáculos históricos no cinema novamente.

Ainda não há data de estreia definida para Gladiador 2.

