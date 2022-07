Guerras Secretas no MCU? Diretores comentam

Em entrevista com a MTV, os Irmãos Russo voltaram a comentar sobre uma possível adaptação de Guerras Secretas para o MCU.

Os diretores já expressaram interesse no projeto. No entanto, eles esclareceram que ainda não tiveram conversas oficiais com o Marvel Studios sobre isso.

“É engraçado porque, sinceramente, não existem conversas. Nós não conversamos com esses caras ainda porque estamos intensamente ocupados com a nossa agenda.”

“Nós sempre respondemos com sinceridade quando nos perguntam se trabalharíamos com o Marvel Studios novamente.”

“É claro que trabalharíamos. O que nós gostaríamos de fazer? Guerras Secretas. Era a nossa série de quadrinhos favorita quando nós éramos crianças.”

“Eu acho que tudo se transforma em uma história maior. Mas para esclarecer: ainda não existe uma história.”

Diretores de confiança da Marvel

No Marvel Studios, os Irmãos Russo trabalharam em Capitão América: O Soldado Invernal, Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

No momento, os cineastas estão focados em outros projetos. Eles dirigiram Agente Oculto para a Netflix, e serão os produtores de um live-action de Hércules para a Disney.

