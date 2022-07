Agente Oculto: Filme da Netflix terá cena pós-créditos? Veja

Filme de maior orçamento da história da Netflix, Agente Oculto está chegando ao catálogo da gigante do streaming.

A produção é dirigida pelos Irmãos Russo, que trabalharam muitas vezes para a Marvel. Vingadores: Ultimato, por exemplo, é deles.

Agente Oculto abre o espaço para um universo compartilhado na Netflix. Com isso, chega a pergunta: terá alguma cena pós-créditos?

De acordo com o Screen Rant, Agente Oculto não conta com nenhuma cena pós-créditos. Ainda assim, é possível que uma ponta solta seja deixada para uma sequência de outra maneira.

Filme de grande orçamento

Agente Oculto é estrelado por Ryan Gosling e Chris Evans, dois conhecidos atores de Hollywood. Eles interpretam dois inimigos que se encontram de lados opostos em uma caçada.

Outra grande estrela do elenco é Ana de Armas, que curiosamente já trabalhou com Ryan Gosling em Blade Runner 2049 e com Chris Evans em Entre Facas e Segredos.

Agente Oculto chega ao catálogo da Netflix em 22 de julho de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.