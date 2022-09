Halloween Ends: Michael Myers pode não ser o único assassino no filme

Em uma entrevista recente sobre Halloween Ends, Jamie Lee Curtis deixou escapar que Laurie Strode está começando a ter preocupações sobre um personagem diferente de Michael Myers.

O final da nova trilogia de Halloween está chegando, e neste último capítulo a cidade está se recuperando do último massacre de Michael Myers cometido 4 anos antes. Após a morte de diversos personagens do filme de 1978 e de Karen filha de Laurie, a antiga protagonista e sua neta Allyson tem que carregar a lembrança da fúria do assassino.

O filme tem um salto no tempo entre seu predecessor, por conta disso a avó e sua neta passaram por mudanças consideráveis. Enquanto a equipe de Halloween Ends já disse que enquanto Laurie teria superado melhor a experiência traumática, Allyson ainda sente a perda de sua mãe provavelmente irá investir em uma vingança contra Michael.

Mas enquanto o desenvolvimento das protagonistas já está claro, o paradeiro de Myers nesse tempo permanece um mistério, que vai afetar as personagens. O que fará seu retorno ser ainda mais chocante.

Em uma entrevista postada pelo canal BD Horror Channel, Curtis falou sobre como esse desaparecimento do vilão vai afetar o estado mental das personagens, e como a atenção de Laurie estará em cima de um personagem diferente em sua vida.

“Esse filme… este outro personagem chega que deixa ela preocupada, mas ela não está pensando em Michael. Aí Michael volta. Então a luta foi uma luta inesperada.” Revela a atriz.

Curtis não revela quem é ou porque as preocupações de Laurie se voltam para este personagem. Não temos como concluir se seria uma nova ameaça ou uma preocupação diferente. A próprio trauma da neta Allyson e uma possível sede de vingança imprudente já podem ser o bastante para desviar as atenções da avó.

Porém, em outros filmes da franquia tivemos outros antagonistas além de Michael, no próprio reboot de 2018 o Dr. Satain é um vilão inesperado na trama. Então só podemos esperar por mais imagens e informações até Halloween Ends estrear e revelar tudo.

O fim da saga Halloween

Halloween Ends se passará cinco anos após os eventos de Halloween Kills – O Terror Continua, com Laurie Strode lidando com a morte de sua filha pelas mãos de Myers.

David Gordon Green retorna na direção, e escreve o roteiro ao lado de Chris Bernier. John Carpenter, criador da franquia, é compositor e produtor.

Jamie Lee Curtis e Nick Castle retornam como Laurie Strode e Michael Myers. Kyle Richards e Andi Matichak completam o elenco principal.

Halloween Ends chega aos cinemas em 13 de outubro de 2022.

