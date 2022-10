Halloween Ends quase teve um final totalmente diferente

Alerta de spoilers

Halloween Ends encerra a trilogia de David Gordon Green, mas o desfecho não foi algo fácil de conceber, conforme explicou o diretor.

O diretor David Gordon Green ponderou a conclusão de sua trilogia Halloween por quatro anos, de acordo com a Entertainment Weekly.

No entanto, depois que o grande final de Halloween Kills deixou o público com a morte da filha de Laurie Strode, Karen (Judy Greer), Gordon e Danny McBride estavam preocupados em serem muito operísticos novamente.

“Estávamos tentando fazer um final um pouco mais modesto e íntimo”, explicou Gordon na mesma entrevista à EW. “Kills era grande e expansivo e super barulhento e agressivo, quase como um filme de ação em alguns pontos, e eu queria que o terceiro voltasse às raízes dramáticas simples.”

O roteiro de Halloween Ends passou por várias mudanças, e houve muitos finais que nunca chegaram ao corte final. “Alguns eram realmente sombrios, e alguns eram menos sombrios”, disse Gordon.

Final mudou de última hora

Um dos mais perturbadores incluiu a morte potencial do ícone do Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

“Houve uma versão em que Laurie não sobrevivia”, disse Green em entrevista ao Yahoo! Entertainment.

Depois que David Gordon Green viu o final original de Halloween Ends, o diretor sentiu que não era dinâmico o suficiente. O cineasta e sua equipe de roteiristas (Danny McBride, Paul Brad Logan e Chris Bernier) fizeram mudanças de última hora.

No final, a enorme cena da procissão do filme foi escrita e filmada. “O final real do filme criamos neste verão, há dois meses”, admitiu Green em entrevista à Entertainment Weekly .

Halloween Ends já está em exibição nos cinemas.

