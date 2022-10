Harrison Ford será herói da Marvel? Entenda a possibilidade

Harrison Ford entrará para o elenco do MCU? Segundo um boato recente, o astro de Indiana Jones e Star Wars está de malas prontas para ingressar no universo da Marvel. Dessa forma, os fãs querem saber: a possibilidade já foi confirmada? E, ainda mais importante: quem o eterno Han Solo interpretará no MCU?

Atualmente com 80 anos, Harrison Ford está em algumas das franquias mais bem sucedidas da história do cinema.

Vale lembrar que, nos cinemas, o projeto mais recente de Harrison Ford foi o filme O Chamado da Floresta, um drama histórico que chegou às telonas em 2020.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a (suposta) chegada de Harrison Ford no MCU; confira.

Harrison Ford entra para o MCU em Thunderbolts?

Primeiramente, é importante lembrar que a estreia de Harrison Ford no MCU – pelo menos até o momento – é um boato.

Ou seja: a possibilidade ainda não foi confirmada pelos representantes da Marvel ou por fontes ligadas ao ator.

Segundo o jornalista Jeff Sneider, famoso por vazar informações da Marvel, Harrison Ford interpretará o General Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross no vindouro filme Thunderbolts.

Anteriormente, Sneider foi o primeiro a revelar que Bassam Tariq, o então diretor de Blade, deixaria o reboot. Sendo assim, as informações do insider são relativamente confiáveis.

De acordo com o especialista, múltiplas fontes afirmaram que a Marvel convidou Harrison Ford para interpretar o General Ross – ou que o ator é considerado pelo estúdio para substituir William Hurt.

O intérprete original do General Ross, que apareceu em filmes como O Incrível Hulk, Capitão América: Guerra Civil e Viúva Negra, faleceu em março de 2022.

Jeff Sneider também afirmou que a escolha de Harrison Ford como o “novo Ross” foi realizada antes da D23 de 2022.

No entanto, Ford está confirmado em Indiana Jones 5. Por isso, Kathleen Kennedy, a presidente da Lucasfilm, teria impedido a Marvel de anunciar a escalação do ator durante o painel de Thunderbolts no evento.

Embora seja uma verdadeira lenda de Hollywood, Harrison Ford nunca interpretou um herói (ou vilão) dos quadrinhos nos cinemas.

O filme Thunderbolts é um dos lançamentos mais aguardados das próximas fases do MCU. Ao que tudo indica, o longa será uma espécie de “Esquadrão Suicida da Marvel”.

A equipe dos Thunderbolts é formada por Yelena Belova (Florence Pugh), Soldado Invernal (Sebastian Stan), Guardião Vermelho (David Harbour), Agente Americano (Wyatt Russell), Ava Starr (Hannah John-Kamen) e Antonia Dreykov (Olga Kurylenko), sob o comando de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

Com ou sem Harrison Ford, Thunderbolts estreia nos cinemas em 26 de julho de 2024. Clique aqui para assinar a plataforma Disney+ e conferir todos os filmes e séries da Marvel.

