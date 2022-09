Thunderbolts: Fã imagina Harrison Ford como General Ross em arte incrível

Inspirado pelos rumores de que Harrison Ford pode ser o novo General Ross no MCU após o falecimento do interprete do personagem, o ator William Hurt.

Hurt deu vida ao personagem em vários filmes da Marvel Studios, e seu personagem teria ainda mais espaço em Thunderbolts, filme sobre o grupo de anti-heróis comandado que é comandado nos quadrinhos pelo General Thaddeus Ross, que nas histórias também é o Hulk Vermelho.

Continua depois da publicidade

Com a morte do ator e o silêncio da Marvel sobre o personagem durante seus anúncios sobre o filmes, os fãs já não estavam mais esperando a presença do personagem. Porém, um rumor recente divulgado pelo jornalista Jeff Sneider, indicou que ninguém menos que Harrison Ford poderia estar cotado para o papel.

Inspirado pela notícia, o artista Rahal Nejraoui compartilhou uma arte imaginando o astro de Star Wars em seu suposto personagem da Marvel. Veja a arte:

Mais sobre Thunderbolts

Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Julia Louis-Dreyfuss, Olga Kurylenko, Florence Pugh e Sebastian Stan são os atores confirmados no elenco.

As filmagens do longa-metragem serão iniciadas em 2023. Outros detalhes do projeto devem ser divulgados em breve.

Jake Schreier é o diretor do projeto, e Eric Pearson escreve o roteiro.

Thunderbolts tem data para chegar aos cinemas em 26 de julho de 2024.

Sobre o autor Gabriel Soldeira