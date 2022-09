Harrison Ford pode entrar para o MCU; entenda

Rumores dizem que Harrison Ford, astro de Star Wars e Indiana Jones, está sendo considerado para fazer parte do elenco de Thunderbolts. O ator interpretaria o General Ross após o falecimento de William Hurt no início deste ano.

O filme do grupo de vilões foi anunciado durante a D23 Expo, e trará um supergrupo de anti-heróis para as telas da Marvel. Ross é o Hulk Vermelho e líder do grupo nos quadrinhos, desde sua primeira aparição no MCU o público aguarda tanto pelo grupo quanto pela sua transformação.

Durante o anuncio oficial do filme a Marvel não falou nada sobre reescalar Ross após a morte de William Hurt, que interpretou o personagem em outros filmes do MCU.

O rumor de que Harrison Ford pode interpretar o personagem foi revelado pelo jornalista Jeff Sneider em seu podcast The Hot Mic. De acordo com Sneider, Ford está ou foi considerado pela Marvel para interpretar o General Ross em Thunderbolts.

Harrison Ford na Marvel?

Segundo o jornalista, sua fonte revelou que o negócio já estava fechado antes mesmo da D23, mas Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, bloqueou o anúncio para manter os holofotes no papel de Ford em Indiana Jones 5, e não em seu recrutamento ao MCU. Aqui está a fala original de Sneider:

“A Marvel negou o que eu estou prestes a dizer para vocês, e isso é uma questão te timing. Ou eu estou muito adiantado ou muito atrasado. Então o negócio é que várias fontes indicaram que Harrison Ford é ou era a escolha número 1 do estúdio para estrelar em Thunderbolts como General Ross, porque William Hurt faleceu.”

Por mais que não seja nada confirmado, seria realmente impressionante e ótimo para Thunderbolts se Harrison Ford estivesse no filme como o Hulk Vermelho.

Thunderbolts estreia no dia 26 de julho de 2024.

Sobre o autor Gabriel Soldeira