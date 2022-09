Hulk Vermelho pode aparecer no MCU e as evidências são fortes

O sexto episódio de Mulher-Hulk trouxe evidências fortes de que o Hulk Vermelho pode aparecer no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Desde a introdução de Thunderbolt Ross em O Incrível Hulk, muitos se perguntaram quando o personagem retornaria como seu alter ego, Hulk Vermelho. Quando foi confirmado que Ross apareceria em Capitão América: Guerra Civil, Viúva Negra, Vingadores: Guerra Infinitae e em Vingadores: Ultimato, muitos pensaram que a hora estava próxima.

Continua depois da publicidade

No entanto, após o trágico falecimento de William Hurt, ator de Thunderbolt Ross, em 2022, o futuro do Hulk Vermelho no MCU ficou ainda mais duvidoso.

De fato, muitos elementos introduzidos em O Incrível Hulk foram amplamente ignorados no MCU até este ponto, principalmente devido à reformulação de Bruce Banner/Hulk de Edward Norton para Mark Ruffalo.

Com Mulher-Hulk, porém, a Marvel Studios está trazendo mais conexões aos quadrinhos do Hulk, tanto através da reintrodução de Emil Blonsky / Abominação no MCU quanto das referências metalinguísticas à reformulação de Bruce que o tom do programa permite.

A Marvel Studios está finalmente trazendo de volta muitos aspectos de um dos primeiros filmes do MCU, potencialmente lançando as bases para a introdução do Hulk Vermelho.

O terceiro episódio da série do Disney+ foi o primeiro a revelar algumas evidências sobre a aparição do Hulk Vermelho através da introdução da Gangue da Demolição sendo contratada por uma entidade desconhecida.

O episódio seis apenas expandiu isso, com mais dicas de que os vilões finais desta série são o grupo misterioso. É através dessa organização vilanesca, que são oferecidas dicas para os futuros vilões do MCU e a introdução do Hulk Vermelho no MCU.

O sexto episódio de Mulher-Hulk revelou os vilões secretos por trás dos ataques à personagem titular como a empresa Intelligencia. Na Marvel Comics, Intelligencia é um grupo de supervilões que consiste em algumas das mentes mais inteligentes, porém mais malignas, do universo Marvel.

Dois dos personagens mais proeminentes membros desse grupo nos quadrinhos são MODOK e o Líder, promovendo a configuração futura do MCU com o primeiro esperado para aparecer em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e o último em Capitão América: Nova Ordem Mundial.

Apesar desses vínculos com outros vilões do MCU, a Intelligencia também está fortemente envolvida com o Hulk Vermelho.

Hulk Vermelho no MCU

Como parte de um plano para conquistar a Terra, o grupo contata Thunderbolt Ross e o convence a se tornar o Hulk Vermelho para derrotar seu inimigo, Bruce Banner. No MCU, Intelligencia é um pouco diferente, já que seus líderes ainda não foram divulgados.

No entanto, o ódio do grupo e de seus seguidores à Mulher-Hulk e suas tentativas de roubar seu sangue são o que fornecem evidências das origens do Hulk Vermelho.

Dito isto, a Marvel Studios retratar o Hulk Vermelho após a morte de William Hurt é uma tarefa difícil. No entanto, existem maneiras de apresentar o vilão sem o ator.

O estúdio poderia optar por reformular o papel, já que William Hurt só apareceu em papéis menores no MCU desde O Incrível Hulk. Isso, no entanto, traz o difícil argumento de que reformular um ator com uma carreira tão extensa quanto a de Hurt é desrespeitoso com seu legado.

Outra escolha seria usar outro personagem em seu lugar, pois de fato nos quadrinhos Robert Maverick também assume o manto do Hulk Vermelho. Uma maneira de fazer isso é tornar o próprio Líder o Hulk Vermelho, embora isso corra o risco de mudar os quadrinhos da maior maneira que o MCU já fez, já que a principal ameaça de Samuel Sterns vem de seu cérebro e não de músculos.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis tem episódios novos toda quarta-feira no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.