Diretora de Mulher-Hulk faz elogia sua liberdade criativa no MCU

A Marvel está tentando deixar sua fórmula um pouco de lado nos últimos anos, especialmente quando o assunto são suas séries do Disney+. A diretora Anu Valia, por trás de três episódios de Mulher-Hulk veio reforçar isso.

A diretora elogiou sua liberdade criativa em uma entrevista recente ao ComicBook: “A Marvel é tão incrível por dar a liberdade que dão aos seus cineastas, e então você pode ter ainda mais liberdade do que eu estou acostumada em uma série de TV.”

A diretora completou dizendo: “Foi muito divertido e muito livre. O processo foi como… Você pensaria que em algo tão grande teriam muitos cozinheiros na cozinha, mas foi muito, muito livre. E foi pequeno, o que foi… Íntimo é o que eu quero dizer, o que foi bem legal.”

O primeiro episódio de Valia à ir ao ar foi o último lançado, o episódio 5, que consolidou novas relações em diversos personagens da série, a diretora comentou como foi construir isso.

“Eu gostei bastante do relacionamento da Mallory com a Jen, como você vê as incursões que elas fazem, porque pareceu mais realista a forma com que colegas de trabalho firmaram uma amizade, o que eu realmente amei” Disse a diretora, e adicionou: “Mickey e Pug são tão divertidos juntos. E até mesmo eles no set, suas bobagens. Eles pegam no pé um do outro, e isso é muito divertido de ver”.

