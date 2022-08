Mulher-Hulk vs Hulk: Veja quem venceria em uma luta

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao Disney+, introduzindo Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, ao Universo Cinematográfico Marvel. Naturalmente, muitos podem acabar se perguntando: quem venceria em uma luta entre ela e o Hulk? Veremos isso agora.

Como é o costume quando se trata de quadrinhos (ou adaptações deles), a resposta geralmente depende de qual escritor está criando a história.

Baseado no primeiro episódio da série do Disney+, parece seguro dizer que Jennifer provavelmente venceria uma luta entre ela e seu primo no MCU, caso os dois não estivessem transformados.

Mas isso muda de figura se levarmos em conta os dois em suas formas verdes.

Tatiana Maslany como a Mulher-Hulk

Quem levaria a melhor entre Mulher-Hulk e Hulk?

Hulk tem sido considerado um dos mais fortes heróis do MCU. No entanto, assim como nos quadrinhos, esses níveis de poder podem variar um pouco dependendo de quem está escrevendo o filme ou programa em questão.

Hulk já perdeu uma luta contra o Hulkbuster de Tony Stark, o que provavelmente não aconteceria nos quadrinhos, além de Thor e Thanos o terem derrotado desde então.

A luta contra Thanos é particularmente interessante, já que Jennifer, nos quadrinhos, já dizimou o Titã Louco em uma ocasião, conforme o Digital Spy.

Mas no MCU, o Hulk continua sendo um dos personagens mais fortes, visto que ele conseguiu empunhar todas as seis Joias do Infinito e sobreviver com apenas uma lesão no braço.

Com a introdução do Hulk inteligente, houve uma mudança em que Bruce agora está no controle total de sua forma verde anteriormente selvagem.

Isso significa que ele agora pode utilizar esse intelecto impressionante durante as lutas de maneiras que nunca pôde antes. Jennifer Walters também pode fazer o mesmo, é claro, mas ela não tem o conhecimento científico que poderia ser útil.

No entanto, a Mulher-Hulk já provou ser mais capaz do que Bruce de outras maneiras. Desde o início, ela conseguiu controlar suas transformações enquanto ainda mantinha sua própria mente. Além disso, ela já consegue se igualar a Bruce nos treinos, o que é bastante impressionante, considerando que ele tem 15 anos de experiência.

No momento, neste estágio extremamente inicial de Mulher-Hulk, parece que Jennifer e Bruce estão empatados no geral.

Mas com mais treinamento, a advogada provavelmente poderia vencer Hulk no MCU, levando em conta o rápido progresso dela.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já está disponível no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.