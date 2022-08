Disney+ lança a série Mulher-Hulk; saiba tudo

Depois de muita espera, a Marvel finalmente lançou Mulher-Hulk: Defensora de Heróis no Disney+. Agora vamos ver o que há nesse primeiro episódio da série.

O episódio inicial, como esperado, mostra como Jennifer Walters (Tatiana Maslany) se torna a heroína titular. Mas, acima disso, estabelece o relacionamento dela com seu primo, Bruce Banner (Mar Ruffalo), o Hulk.

Conforme o IGN, há muita química entre os dois, algo que já chegou a ser mostrado nos trailers e cenas divulgadas do seriado. O capítulo inicial balanceia a interação com Bruce, como mentor dela, enquanto lida com a própria história pessoal da protagonista.

Mulher-Hulk ainda traz respostas acerca da progressão do Hulk, entre Bruce Banner e a versão inteligente do Gigante Esmeralda.

Há ainda diversas piadas envolvendo o restante do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), com citações ao Homem de Ferro, Capitão América e mais.

Tudo isso em meio a um formato de comédia, com episódios de 30 minutos, com a eventual quebra da quarta barreira, que é um elemento famoso da personagem nos quadrinhos.

Tatiana Maslany como a Mulher-Hulk

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, o Hulk.

Diferente do que inicialmente acontecia com Bruce Banner, Jennifer Walters consegue manter o controle da sua personalidade quando se transforma na Mulher-Hulk.

Isso permite que ela continue trabalhando como advogada. Embora muita gente não a conheça, a Mulher-Hulk é uma clássica personagem dos quadrinhos da Marvel.

Após a estreia de hoje, os episódios chegarão semanalmente toda quinta-feira, no mesmo horário, totalizando nove episódios.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já está disponível no Disney+.

