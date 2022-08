Mulher-Hulk faz terapia em novo teaser da série

A Marvel revelou um novo teaser de Mulher-Hulk, com a protagonista fazendo um tipo de terapia na prévia.

Nova personagem no MCU, a Mulher-Hulk, de nome Jennifer Walters, é a prima de Bruce Banner, o Hulk, uma advogada de sucesso que acaba se tornando como o herói.

A nova prévia foi revelada, trazendo Walters se transformando na heroína em um momento de raiva, quando cercada por bandidos (via Super Hero Hype).

Ela chega a fazer uma terapia com o Emil Blonsky, alter ego do Abominável, um dos maiores adversários do Hulk nos quadrinhos.

Veja o teaser, abaixo.

Nova série da Marvel

Diferente do que inicialmente acontecia com Bruce Banner, Jennifer Walters consegue manter o controle da sua personalidade quando se transforma na Mulher-Hulk.

Isso permite que ela continue trabalhando como advogada. Embora muita gente não a conheça, a Mulher-Hulk é uma clássica personagem dos quadrinhos da Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ em 18 de agosto.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.