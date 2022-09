Mulher-Hulk dá spoiler de outra série e deixa fãs furiosos

Desde sua estreia no Disney+, Mulher-Hulk é alvo de ataques nas redes sociais. A maioria desses ataques envolvem o fato da produção da Marvel ser protagonizada por uma mulher empoderada. Porém, com a estreia do 4º episódio, os “fãs” encontraram mais uma justificativa para a revolta: um spoiler de outra série.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no Disney+.

Protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), a série conta também com Mark Ruffalo (Vingadores: Ultimato), Tim Roth (O Incrível Hulk), Ginger Gonzaga (Space Force), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (Legendary) no elenco.

Revelamos abaixo por que os fãs da Marvel se revoltaram (mais uma vez) com Mulher-Hulk; confira.

Spoiler em Mulher-Hulk provocou a ira de (alguns) fãs nas redes sociais

“The Retreat”, o quarto episódio de Mulher-Hulk, foca na história de um mágico que utiliza as Artes Místicas em seu espetáculo. O personagem, por exemplo, envia voluntários em portais místicos.

Um desses portais leva a Kamar-Taj, onde Wong relaxa assistindo à série Família Soprano (The Sopranos, na versão original).

Em uma das cenas mais engraçadas do episódio, uma garota bêbada chamada Madysinn revela um dos maiores spoilers de Sopranos.

Como de costume, fãs da Marvel encheram as redes sociais de comentários negativos sobre Mulher-Hulk.

“Uau. Mulher-Hulk acabou de estragar uma trama importante de Família Soprano. Não consigo acreditar”, comentou um fã.

Mas Família Soprano, vale lembrar, foi exibida entre 1999 e 2007. Em outras palavras, a produção do HBO chegou ao fim há cerca de 15 anos.

Sendo assim, fica a dúvida: algo que aconteceu há mais de uma década ainda pode ser considerado um spoiler?

Afinal, seria a mesma coisa dizer que “Harry Potter vence a Batalha de Hogwarts” é um spoiler do Universo Mágico.

Mesmo assim, alguns fãs da Marvel não perderam a oportunidade de destilar ira contra os roteiristas de Mulher-Hulk.

“Não acredito que Mulher-Hulk estragou Família Soprano! Eu iria começar a assistir na próxima semana”, alegou um “fã”, em referência à produção do HBO cujo capítulo final foi exibido em 10 de junho de 2007.

“Mulher-Hulk acaba de revelar um enorme spoiler de Sopranos, LOL! Mas a culpa é minha, eu deveria tê-la assistindo antes. Afinal, ela está disponível há anos”, comentou outro fã, em uma perspectiva menos dramática.

Os episódios de Mulher-Hulk são exibidos todas as quartas no Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.