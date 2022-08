Cantora famosa entra para elenco de Mulher-Hulk

A rapper Megan Thee Stallion aparentemente será o novo nome de peso a entrar no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) na série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. A chegada de uma nova coadjuvante para a produção é bem-vinda.

O site The Cut anunciou que a rapper vencedora de 3 Grammys foi escalada para a série da Marvel, e também para uma nova comédia musical da produtora A24 chamada Fucking Identical Twins. Megan revela ter como referencia rappers que fizeram sucesso nos cinemas como Ice Cube e Queen Latifah.

“Olhar pra eles me inspira a ir além de só a música,” diz Stallion. “Eu não sinto que vou ser apenas uma atriz, sinto que também serei diretora e produtora”.

Em junho de 2021 rumores já indicavam a presença da cantora em Mulher-Hulk. O canal do YouTube Everything Always afirma que Megan interpretará uma versão fictícia de si mesma, e que pode ser mais que uma participação especial e aparecer em outros episódios.

Ainda restam 4 episódios na temporada para a estreia de Megan no MCU, inclusive o próximo episódio irá para o Disney+ na próxima quinta-feira (01).

Saiba mais sobre a série da Mulher-Hulk

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, o Hulk.

Diferente do que inicialmente acontecia com Bruce Banner, Jennifer Walters consegue manter o controle da sua personalidade quando se transforma na Mulher-Hulk.

Isso permite que ela continue trabalhando como advogada. Embora muita gente não a conheça, a Mulher-Hulk é uma clássica personagem dos quadrinhos da Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis está disponível no Disney+.

Sobre o autor Redação