Harry Potter: Como ator de Snape foi convencido a não deixar o papel

O astro Alan Rickman, que interpretou Severo Snape nos filmes de Harry Potter, foi um dos grandes nomes da franquia. A presença intimidadora do professor nos corredores de Hogwarts chegava a assustar diversos alunos.

Antes um Comensal da Morte de Lord Voldemort, Snape odiava tanto Harry Potter quanto Neville. O taciturno Mestre de Poções desempenhou um papel fundamental nos filmes e livros da saga, e sempre agindo como uma personagem mais sombrio para os protagonistas.

Rickman infelizmente faleceu em 2016, após ter batalhado contra o câncer por alguns anos. No entanto, seu legado no papel permanece até hoje, sendo muito amados por fãs da saga.

Mas, o ator já pensou em deixar a franquia por se sentir enganado com seu papel nos filmes. Porém, ele foi convencido a continuar desempenhando este importante personagem.

Fundamental para a saga Harry Potter

Antes de falecer, o ator escreveu vários pensamentos pessoais que ele pensava em publicar. Agora, o livro Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman, teve um trecho compartilhado pelo The Guardian sobre o vislumbre de Rickman com Harry Potter.

Durante o quarto filme da franquia, ainda em 2004, o ator escreveu que se sentia “tão enganado”. Mas, assim que Harry Potter e a Ordem da Fênix foi anunciado, ele decidiu ficar com o papel de Snape.

“Finalmente, disse sim para Harry Potter 5. A sensação não é nem para cima nem para baixo. O argumento que vence é aquele que diz: ‘Veja. É a sua história'”, revela a passagem do livro.

Rickman era um ator notório, mas Snape foi colocado à margem nos filmes. O astro assinou após a escritora JK Rowling ter revelado o arco do personagem.

O astro tinha um tempo de tela limitado em certas partes. Até a última parcela da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2, as verdadeiras intenções de Snape eram um mistério. Rickman revela grande frustração por não ter mais tempo.

Snape foi um personagem que dividia opiniões, e sabia sempre em como atingir Harry e seus amigos. A interpretação de Rickman é uma das mais memoráveis desde então.

Sua permanência realmente se dá por conta do arco de Severo Snape, desde que Rowling revelou que ele era apaixonado por Lily Potter. O ator britânico conseguiu se manter até o fim da franquia para ver o arco de um dos personagens mais polêmicos ser concluído.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, junto com o especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

