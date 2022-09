Harry Potter: Dumbledore é um bruxo imprudente; veja por quê

A franquia Harry Potter é uma das mais celebradas do mundo, e o mundo mágico possui uma legião de fãs desde os lançamentos do primeiro livro e filme. Vários personagens, além de Harry Potter, são memoráveis, como Severo Snape ou Alvo Dumbledore.

Interpretado por Richard Harris nos dois primeiros filmes, o ator acabou falecendo em 2002, e Michael Gambom o substituiu no papel no restante da franquia.

Continua depois da publicidade

Dumbledore, além disso, é o mago mais famoso da saga, que conta com muito poder. No entanto, também era um dos mais imprudentes e um viajante no tempo.

Enquanto Dumbledore parecia ser uma pessoa com bravura, ele cometeu muitos erros em sua vida, estes os quais o perseguiram para sempre.

Dumbledore era um viajante no tempo e um bruxo imprudente?

Dumbledore passou a maior parte de sua vida compensando o maior arrependimento que teve: lidar com a morte de sua irmã. Ele continuou a estudar sobre magia e se especializar no assunto, mas queria corrigir alguns erros.

Sua rivalidade com Grindelwald em Animais Fantásticos é a grande prova disso, mas ele conseguiu se defender de seu adversário poderoso.

Porém, suas ações podem ter sido alimentadas pelo Vira-Tempo, uma peça que pode fazê-lo revisitar momentos importantes, chegando a andar uma hora de volta no tempo.

O grande problema é como este objeto é usado. Dumbledore pode tê-lo utilizado para corrigir os erros de seu passado, tentando salvar sua irmã.

Mas ele fracassou em todas as tentativas, e viu que não poderia mudar o tempo, mas sim, influenciar eventos que podem ser diferentes.

O bruxo se esforçou ao limite para encontrar outras maneiras de se aproximar de sua irmã, e se concentrou nesse trabalho do que em outros.

Diferentemente de Dumbledore, Harry utilizou corretamente o Vira-Tempo, bem como Hermione. Os jovens bruxos não possuíam algo para corrigir como Dumbledore tinha. Ele se intrometeu demais, assim influenciando os eventos contra Grindelwald.

Além disso, Dumbledore conseguiu ver sua própria morte, o que significa que ele estava ainda mais cansado, pois sabia que era apenas um peão de uma esquema muito maior que ele.

Dumbledore queria garantir que a linha do tempo continuasse de forma correta, e sobrepôs outras versões de si mesmo para influenciar aqueles ao seu redor.

Ao fazer isso, Dumbledore acabou se perdendo em sua mente, e também se tornou um dos bruxos do bem mais imprudentes da saga Harry Potter.

Ele ficou mais frio e amargo, e se esqueceu que precisava impactar os alunos de Hogwarts e ser uma grande inspiração para os jovens bruxos.

Mesmo assim, ele sabia a importância de seu sacrifício, e nunca deixou de salvar sua irmã, mas acabou cavando a própria cova com o cansaço de anos posteriores.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, junto com o especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.