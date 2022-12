Harry Potter pode sofrer um reboot no cinema; saiba mais

A franquia Harry Potter, que não ganha um filme desde 2011 após Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, pode sofrer um reboot no cinema.

A Warner Bros. Discovery ainda está interessada em voltar a produzir novos projetos da saga do famoso bruxo, com filmes e séries.

Dessa vez, o estúdio estaria interessado em um reboot, reformulando os personagens icônicos. No entanto, não está claro se o acordo sobre isso está realmente fechado (via CBR).

O líder do estúdio, David Zaslav, supostamente quer adaptar Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, uma sequência após os eventos de Relíquias da Morte.

No entanto, nenhum detalhe a mais sobre o possível reboot de Harry Potter foi divulgado, nem qual será o futuro da franquia Animais Fantásticos.

Daniel Radcliffe em Harry Potter

Warner Bros. quer fazer mais filmes do Universo Mágico

Apesar das polêmicas da autora dos livros e do péssimo desempenho de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, David Zaslav, chefe da Warner, ainda quer ver muito mais da franquia.

Segundo Zaslav, ele diz que há muito potencial para explorar o Universo Mágico e com o envolvimento de JK Rowling nos projetos.

Zaslav ainda compara quanto tempo vários projetos e personagens foram esquecidos, como é o caso do Superman, e como ele quer focar nas maiores franquias da Warner.

“Nós vamos ter um foco real em franquias. Não temos um filme de Superman há 13 anos. Não fazemos um filme de ‘Harry Potter’ há 15 anos. Os filmes da DC e os filmes de Harry Potter forneceram muito dos lucros da Warner Bros. Motion Pictures nos últimos 25 anos”, disse ele.

Embora Harry Potter tenha gerado uma bilheteria muito alta com os filmes, e um lucro absurdo com o passar dos anos, o universo acabou enfraquecendo com Animais Fantásticos.

Atualmente, não se sabe se Animais Fantásticos 4 pode acontecer, e o foco do estúdio para ser mais no próprio Harry Potter, explorando novas possibilidades.

Os filmes de Harry Potter estão na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.