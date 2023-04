Harry Potter: Tom Felton faz bela homenagem a Robbie Coltrane, o Hagrid

Robbie Coltrane, mais conhecido pelo seu papel como Hagrid na saga Harry Potter, morreu aos 72 anos em outubro de 2022. Agora, Tom Felton, o Draco Malfoy, escreveu uma bela homenagem ao ator.

Felton se juntou ao E! News para escrever uma sincera homenagem a Coltrane, falando sobre seu convívio com o saudoso astro.

Continua depois da publicidade

“Seu conhecimento do mundo era surpreendente”, escreveu Felton em um trecho do texto. “Ele era bem versado em qualquer tópico que você pudesse mencionar, da engenharia à geografia, da história às viagens – e isso significava que ele tinha algo a contribuir para qualquer conversa adulta que pudesse estar acontecendo no set. Pode-se dizer que os atores mais velhos valorizavam e respeitavam sua experiência”.

“Nós, crianças, no entanto, não tínhamos muito tempo para essas coisas. Nós só queríamos ser, bem, crianças travessas, e de alto astral. Mas Robbie também. Ele tinha mais travessuras nele do que um salão comunal cheio de alunos da Sonserina. Ele poderia brincar como o melhor de nós. Ele poderia ter tido a mente de um adulto, mas ele realmente tinha o coração de uma criança.”

Nasceu para o papel

Em uma entrevista de 2001, Robbie Coltrane admitiu que era de fato um grande fã do Mundo Mágico de Harry Potter muito antes de conseguir seu papel mais icônico.

No decorrer da conversa, Coltrane foi questionado sobre como ele conheceu a amada série de livros que inspirou a franquia de tela grande. Parece que os livros acabaram no radar de Coltrane de forma menos que mágica, no entanto, com o ator respondendo simplesmente: “Boca a boca. É o jeito usual, não é?” Coltrane continuou: “Alguém disse: ‘Você já leu os livros de Harry Potter para seus filhos?’ Eu disse ‘Não, eu ainda não li nenhum'”.

Coltrane aparentemente corrigiu o descuido com alguma pressa e confirmou que ficou bastante impressionado com o que leu, alegando: “Então eu peguei um e li, e pensei: ‘Isso é ótimo. É maravilhoso'”.

Os fãs certamente sentirão muita falta do simpático e talentoso ator, você pode conferir seu trabalho na franquia Harry Potter no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.