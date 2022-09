Harry Potter: Voldemort não consegue lançar um feitiço e há um motivo

Voldemort, principal antagonista de Harry Potter, é um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Ainda assim, há um feitiço que ele não é capaz de lançar e há um motivo para isso.

No final de Harry Potter, as Horcruxes fizeram com que Voldemort mal possuísse uma alma, embora isso não impedisse o uso de seus poderes.

O bruxo das trevas cresceu em força e usou sua magia negra para aumentar seus poderes, apesar de sua alma estar dividida entre muitos objetos. A magia negra permitiu que Voldemort dominasse a magia que era muito evitada, até mesmo falar a língua das cobras estava diretamente relacionado ao mal, mas havia certos aspectos da magia que Voldemort não conseguia dominar, apesar de seu poder.

Uma magia que Voldemort não conseguia lançar na franquia Harry Potter foi o feitiço do patrono, que tem uma forma diferente para cada personagem.

A complexidade de um feitiço do patrono não deve ser um problema para um mago habilidoso como Voldemort, no entanto, o feitiço depende das emoções e memórias positivas do conjurador para uso bem-sucedido.

Mesmo que a alma de Voldemort tenha sido fragmentada, isso não parece ter efeito nos encantos do Patrono e a falta de emoções de Voldemort não é uma razão pela qual ele não pode usar tal magia.

Apenas os dignos podem usar tal magia

De fato, apenas aqueles que são dignos podem produzir um Patrono, como aponta o ScreenRant. Esta também é a razão pela qual Snape é o único Comensal da Morte, capaz de lançar um feitiço de Patrono porque, como agente duplo, suas intenções são puras, o que fica claro através das pistas que Snape não é um vilão.

Uma pessoa indigna que conjurou com sucesso um feitiço Patronus foi Dolores Umbridge. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o Patrono corpóreo de Umbridge, formado como um gato, afasta os dementadores quando ela questiona bruxos e bruxas nascidos trouxas no Ministério da Magia.

No entanto, Umbridge está usando o medalhão Horcrux neste momento e, de acordo com JK Rowling (via Stack Exchange), sua afinidade maligna com o medalhão ajudou sua habilidade mágica e permitiu que ela produzisse o Patrono enquanto derivava alegria sádica de seu trabalho, enquanto, o medalhão impediu a habilidade de Harry de produzir um.

Esse raciocínio significa que Voldemort e seus Comensais da Morte poderiam aprender a conjurar um Patrono. Mas o bruxo das trevas parece não sentir falta disso.

