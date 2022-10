Hellraiser: Como os aterrorizantes novos cenobitas foram criados

A estreia do reboot de Hellraiser se aproxima e mais detalhes sobre essa nova versão do clássico de terror são revelados. Dessa vez, o diretor David Bruckner falou sobre a criação dos novos cenobitas.

Clive Barker escreveu e dirigiu o Hellraiser original de 1987, baseado em seu próprio livro. A história do novo Hellraiser se aproximará do material de origem de Barker e seguirá Riley (Odessa A’zion), uma jovem lutando contra o vício, que adquire uma antiga caixa de quebra-cabeça contendo horrores desconhecidos.

Trata-se de uma reinicialização suave da série, inspirada diretamente no romance de Barker. Bruckner, cujos créditos de terror anteriores incluem V/H/S e O Ritual , serve como diretor para esta iteração.

A franquia Hellraiser gira em torno de uma misteriosa caixa de quebra-cabeça com a capacidade de convocar um grupo de demônios extra-dimensionais conhecidos como cenobitas.

Esses seres são ex-humanos distorcidos por suas próprias ambições em abominações sadomasoquistas que não conseguem mais distinguir entre dor e prazer.

Doug Bradley anteriormente interpretou Pinhead, o cenobita principal nos outros filmes de Hellraiser. Ele não retornará em seu papel icônico. Em vez disso, Jamie Clayton (Sense8) interpretará Pinhead desta vez se transformando com efeitos práticos impressionantes, e agora, antes de sua estreia, o homem no comando de Hellraiser está compartilhando como eles criaram alguns desses personagens.

Como os cenobitas foram criados

Enquanto conversava com o Screen Rant, o diretor de Hellraiser, David Bruckner, falou sobre seu processo de pensamento por trás do design dos mais novos cenobitas.

Bruckner comenta como o mundo Hellraiser oferece muita liberdade criativa, permitindo alguns designs extremos, e que ao inventar os cenobitas, a equipe se concentrou em aumentar as qualidades humanas de cada demônio, levando seus recursos ao limite absoluto.

“Há tanta coisa que você pode fazer no mundo Hellraiser; Cenobitas como um conceito são apenas monstros de filmes incríveis. Nós realmente gostamos de focar em suas qualidades humanas e pensar sobre o corpo humano aumentado e até onde você pode empurrar isso em diferentes direções. Tentamos dar a cada um deles uma personalidade que fosse uma combinação das histórias reveladas em seus designs, mas também o que cada um dos atores trouxe para eles”, disse o diretor.

“Uma das grandes coisas sobre fazer o trabalho prático é que você está lá no chão. É todo mundo tendo uma experiência juntos, e as limitações que você enfrenta se tornam coisas das quais você extrai e usa. Assim como Jamie lutava contra a voz na garganta, pois alguns dos movimentos dos outros cenobitas eram complicados. Encontramos maneiras de usar isso de maneiras estranhas, e é apenas uma prova das virtudes e da dor de trabalhar na prática”, continuou Bruckner.

Embora sua equipe tenha encontrado uma variedade de limitações com os efeitos práticos, a equipe de Hellraiser de Bruckner claramente orientou de maneiras únicas com suas decisões criativas. Entre encontrar maneiras de dar aos vários cenobitas suas próprias características únicas para pressionar o peso temático de cada transformação, o diretor parece ter uma compreensão adequada do material de origem de Barker.

O reboot de Hellraiser será lançado oficialmente no dia 7 de outubro nos Estados Unidos pela Hulu, no Brasil o filme chegará pela Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.