Hellraiser: Melhor Pinhead? Fãs reagem ao novo filme

As reações iniciais do reboot de Hellraiser parabenizam o filme por apresentar a melhor versão de Pinhead desde o filme original.

O projeto dirigido por David Bruckner tem o objetivo de ser uma produção mais fiel ao conto original de Clive Barker, que foi base para toda a franquia. O filme já chamava atenção por ter a primeira versão feminina do icônico líder Cenobita, Pinhead, interpretado por Jaime Clayton no reboot.

Continua depois da publicidade

Nos filmes originais o vilão é interpretado por Doug Bradley, em uma atuação assustadora que marcou gerações dos fãs de terror, porém, no material fonte o Cenobita cheio de pregos na cabeça tem uma aparência andrógena e a voz de uma garotinha.

Mas mesmo apresentando uma versão que provavelmente seria mais fiel ao conto de Barker, a escalação de Clayton gerou opiniões divididas na internet, com uns declarando suas incertezas e outros sua empolgação com o reboot.

Recentemente, o público do festival de cinema Fantastic Fest, pôde dar uma olhada no novo Hellraiser antes de sua estreia oficial na Hulu no dia 7 de outubro, o filme deve chegar ao Brasil pela Star+. Veja alguns comentários:

Comentários do público

Um fã tuítou: “Finalmente posso falar sobre o novo Hellraiser e eu gostei! A história parece meio formulaica, mas os personagens são provavelmente os melhores até agora, o gore continua perturbador e a atmosfera é bem tensa. Um sucessor digno, eu quero revisitar! Jamie Clayton é uma Pinhead FENOMENAL.”

Outro fã disse: “Hellraiser é uma reinvenção retorcida, gore e excitada que parece mais próxima do conto de Barker que qualquer filme antes dele. Hardcore e fiel, explica a mitologia sem pisar nela. Isso vai criar toda uma nova geração de fãs de Hellraiser. Amei pra c*ralho.”

“Hellraiser captura o visual cacofônico da dor e prazer que honra o original, enquanto forja seu próprio caminho. Jamie Clayton é perfeição como Pinhead e uma sucessora digna de Doug Bradley. Obscuro, violento e sexual, Bruckner e companhia certamente tem essas visões para te mostrar:” disse outra pessoa no Twitter.

Outro membro do público falou: “Hellraiser é incrível. Super violento, gore lindo, poético, genuinamente assustador, e se banha profundo nos temas de Barker. Jamie Clayton é elegante e assustadora, o roteiro de Luke Piotowski e Davis Collins é ensopado de mitologia e amor, Bruck arrasa. Tão empolgado.”

Outro comentário disse: “Hellraiser é perturbadoramente delicioso, assustador e sedutor. Jamie Clayton como Pinhead é a perfeição.”

Outro disse: “Então, o novo Hellraiser é muito bom… eu estou meio em choque em como eles não só arrasaram, mas foram capazes de enriquecer e adicionar à mitologia.”

Sobre o autor Gabriel Soldeira