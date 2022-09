Hellraiser: Diretor fala sobre futuro da franquia após novo filme

A franquia Hellraiser vai ter um retorno importante no mês que vem, com o lançamento do reboot dirigido por David Bruckner. O longa será uma nova adaptação do conto The Hellbound Heart escrito por Clive Barker (diretor do filme original de 1987). Bruckner revelou que estaria honrado de contar mais histórias naquele universo.

A mitologia de Hellraiser permite facilmente novas produções, com cada capítulo da franquia podendo funcionar como continuação ou uma história própria. O que possibilita a animação de Bruckner em ver outros cineastas trabalhando nos conceitos desse universo enquanto ele próprio pensa em novas histórias.

Continua depois da publicidade

Em uma entrevista ao ComicBook o diretor revelou:

“Eu nunca imaginei que poderia brincar no mundo de Hellraiser, então eu fui muito sortudo de chegar lá. Eu também não sabia que A Casa Sombria [outro filme dirigido por ele] era levemente baseado em um argumento que Ben e Luke tiveram para um filme de Hellraiser, eles não me disseram isso. O filme foi feito. E desde que eu vi esse argumento, é verdade, mas nós só estavamos seguindo nossas inspirações com isso. Então não, pisando nesse mundo, em todas as suas coisas.”

O diretor continuou, falando mais sobre como se sentiu trabalhando em uma franquia tão grande e na facilidade que consegue imaginar mais histórias naquele universo.

“Por um lado, claro que o filme original era uma obra-prima. E cavar mais fundo dentro desse mundo. Eu me encontrei verdadeiramente admirado com o que foi criado, então você quer fazer justiça, e você quer fazer homenagens onde é preciso. Ao mesmo tempo, você precisa respeitar o processo. Um filme é algo que te leva pra longe. Te carrega para um lugar próprio, então você precisa confiar nas suas inspirações ao mesmo tempo. Então, claro, fazendo isso, existem tantas outras coisas para se empolgar sobre Hellraiser. Isso é o que nós pudemos pegar nesse filme. É fácil sonhar além dessas duas horas de tela, se as pessoas gostarem, eu estaria honrado em voltar para esse mundo.”

Mais sobre Hellraiser

No reboot de Hellraiser, uma jovem dependente química encontra um antigo cubo com um enigma, sem saber que ao resolvê-lo invocará os Cenobitas, um grupo de criaturas sádicas de outra dimensão.

O já veterano do terror David Bruckner, envolvido em produções como O Ritual da Netflix e da antologia de horror V/H/S, está dirigindo o reboot da clássica franquia Hellraiser.

O longa já está indicado para maiores. Os motivos são sugestivos para uma franquia como esta incluindo: violência sanguinolenta pesada e gore, linguagem chula, conteúdo sexual e nudez gráfica.

Hellraiser chega no dia 7 de outubro no Hulu. No Brasil, o filme será lançado através do Star+, mas a plataforma não confirmou uma data.

Sobre o autor Gabriel Soldeira