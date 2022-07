Hércules vai ser fiel ao original? Produtores comentam live-action da Disney

Grandes clássicos das animações da Disney tem se tornado live-action nos últimos anos, a mais recente confirmação foi Hércules, a animação da decáda de noventa terá sua nova versão dirigida por Guy Ritchie e produzida pelos Irmãos Russo, Joe Russo veio a público comentar sobre a produção.

Em entrevista ao Games Radar, Joe Russo explicou como a nova versão será abordada em comparação ao clássico e sua preocupação com a fidelidade, além da sua admiração pela produção original:

Continua depois da publicidade

“Certamente será uma homenagem ao original com um toque mais moderno. O que Anthony e eu amamos no original é o quão engraçado e subversivo ele é. Acho que tentamos abraçar esse senso de humor na refilmagem” (via We Got This Covered)

Não será o primeiro live-action dirigido por Guy Ritche, o diretor foi responsável pela refilmagem de Aladdin, o filme teve mudanças em comparação a obra original, mas manteve diversos aspectos cruciais da animação.

Anthony e Joe Russo são os diretores de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato

Mais sobre Hercúles

Rumores anteriores apontaram que Ryan Gosling estaria sendo cotado para o papel principal, mas nada foi confirmado – a Disney ainda não começou um processo de escolha de elenco.

Muitos atores em Hollywood demostraram interesse em fazer parte do elenco na aguardada refilmagem.

O roteiro de Hércules está sendo desenvolvido por David Callaham. Ele ficou mais conhecido por seu trabalho em Os Mercenários e Mulher-Maravilha 1984, e também atuou como roteirista em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel.

Ainda não há data de lançamento para Hércules, da Disney. Um elenco completo deve ser anunciado em breve

Sobre o autor Redação