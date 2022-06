Hit na Netflix, clássico dos anos 90 é perfeito para fãs de Stranger Things

Se você curtiu Stranger Things 4, tem tudo para gostar de Jovens Bruxas, um clássico dos anos 90 que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Nada melhor que assistir ao filme enquanto se espera pelo lançamento da reta final da 4ª temporada – que estreia na plataforma somente no início de julho.

Tanto o clima quanto a estética de Jovens Bruxas são bastante parecidos com os de Stranger Things 4. Lançado originalmente em 1996, o longa é uma produção de Andrew Fleming, com roteiro de Peter Filardi.

Em sua estreia original, Jovens Bruxas se tornou um hit inesperado. Com o tempo, o longa também se estabeleceu com um verdadeiro sucesso cult. Até hoje, as influências do filme são sentidas em alguns dos maiores expoentes da cultura pop.

Já disponível na Netflix, Jovens Bruxas aparece em destaque na plataforma. Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

Com influências em Stranger Things, Jovens Bruxas impressiona na Netflix

Jovens Bruxas – também encontrado sob o título original The Craft – acompanha a história de um grupo de adolescentes desajustadas que entram de cabeça no universo da bruxaria.

“Em um colégio católico, uma nova garota se aproxima de um grupo de jovens bruxas que usam seus poderes contra todos que cruzam seu caminho, até mesmo seus pais”, afirma a sinopse oficial de Jovens Bruxas na Netflix.

Jovens Bruxas foca na história de Sarah, uma adolescente que, após mudar de escola, desenvolve estranhos poderes telecinéticos. O clima do filme não é estranho aos fãs de Stranger Things.

No novo colégio, Sarah não demora a fazer amizade com um trio de aspirantes à feitiçaria, formado por Bonnie, Rochelle e Nancy.

Eventualmente, a protagonista se torna a 4ª integrante do grupo. Dessa forma, as bruxas conseguem fechar o círculo e expandir os poderes a níveis inimagináveis.

Mas após um encantamento sair pela culatra, as feiticeiras adolescentes percebem que, na magia, todas as ações têm consequências – e que algumas delas, fogem de qualquer controle.

Tudo sobre o elenco de Jovens Bruxas na Netflix

O elenco de Jovens Bruxas é liderado por Robin Tunney – famosa pela série Prison Break e pelo filme Sexo, Rock e Confusão – no papel de Sarah Bailey.

Sarah é uma bela e perturbada adolescente, que tenta lidar com o crescimento de suas habilidades especiais e fazer amigos em uma nova escola.

Neve Campbell – a Sidney Prescott da franquia Pânico – é Bonnie Harper. A personagem sofre de baixa autoestima devido às cicatrizes de um acidente de carro.

Rachel True (Being Mary Jane) interpreta Rochelle Zimmerman. Uma das poucas alunas negras do colégio, a personagem enfrenta o racismo das garotas populares.

O elenco principal de Jovens Bruxas é completado por Fairuza Balk – de Quase Famosos e Ray Donovan – como Nancy Downs, uma jovem gótica que vive com sua mãe e o padrasto abusivo em um trailer.

Também integram o elenco de Jovens Bruxas os atores Helen Shaver (Lovecraft Country), Nathaniel Marston (Blue Bloods), Breckin Meyer (Franklin & Bash), Christine Taylor (Search Party) e Skeet Ulrich (Pânico).

Jovens Bruxas já está disponível na Netflix. A 4ª temporada de Stranger Things também está na plataforma.

