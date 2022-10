Homem-Aranha: Ator decepciona fãs com notícia devastadora

O astro da trilogia Homem-Aranha com Tom Holland, Jacob Batalon, decepcionou os fãs ao dar uma notícia devastadora sobre um possível novo vilão no próximo filme.

Batalon viveu Ned Leeds no MCU, o melhor amigo de Peter Parker que auxilia o herói a manter sua identidade secreta e na batalha contra o crime. No entanto, o futuro trágico do personagem estava sendo desenhado.

Muitos fãs da Marvel sabem que nos quadrinhos, Leeds foi um repórter que mais tarde se tornou no Duende Macabro. O vilão é um pouco semelhante com o Duende Verde, o que causa um certo desconforto para o inimigo original.

O ator veio dando indícios sobre uma aparição do Duende Macabro em Homem-Aranha 4, mas parece que isso pode não acontecer, graças ao seu erro.

Nada de Duende Macabro no MCU

Em recente entrevista ao The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Batalon pediu desculpas aos fãs por sua brincadeira estúpida envolvendo o Duende Macabro.

O astro disse que começou com a ideia em 2016, e continuou batendo na mesma tecla para animar os fãs. Porém, ele não sabia se realmente isso iria acontecer, e disse sentir muito por ter passado uma desinformação (via ScreenRant).

“Você sabe, eu só gostaria de dizer, eu realmente sinto muito. Eu fiz essa coisa realmente estúpida em 2016 e mencionei isso em uma entrevista”, disse ele.

“E então eu estupidamente continuei com a história como se eu soubesse o que ia acontecer. E agora todo mundo está falando sobre isso. Me desculpe por toda a desinformação”, concluiu.

No entanto, o MCU trata seus projetos sempre de forma secreta, embora os direitos do Homem-Aranha ainda sejam da Sony Pictures.

Uma nova trilogia pode estar em andamento no estúdio, e não se sabe se Tom Holland pode retornar ao papel, junto de outros atores da franquia anterior.

Porém, com o final de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, seria perfeito para Ned Leeds se tornar no Duende Macabro, já que suas memórias foram apagadas.

Mas, como ele esqueceu completamente da existência de Peter, é possível que ele não retorne para os futuros filmes do Cabeça de Teia.

Enquanto incertezas pairam sobre o novo filme do Homem-Aranha, Sem Volta Para Casa está disponível na HBO Max.

