Mudança de elenco? Astro da Marvel coloca Homem-Aranha 4 em dúvida

Desde o lançamento de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa os fãs se perguntam para onde a jornada de Peter Parker vai em seguida. Mas o ator Jacob Batalon, que interpreta Ned Leeds, revelou que não sabe nada sobre uma possível continuação.

O terceiro filme com Tom Holland como o cabeça de teia foi um sucesso estrondoso, unindo o ator com as outras versões do personagem no cinema, interpretados por Tobey Maguire e Andrew Garfield. Batalon interpreta Ned, o melhor amigo do Peter oficial do MCU.

Enquanto a Sony Pictures parece estar ansiosa para começar logo a produção do 4º filme da franquia, nada foi confirmado ainda.

Batalon pareceu incerto com o futuro quando falou sobre uma continuação com a Colider: “As pessoas assumem que atores estão sempre escondendo segredos. Eu prometo pra vocês, eu não sei de nada. Mas, se for no lugar certo, no momento certo com o grupo certo de pessoas que nós estivemos, eu diria, por que não? Mas fora isso, o que acontecer, aconteceu. Realmente, essas decisões são dos chefões, as pessoas que assinam os cheques. Nós estamos abertos a ideia, mas não estamos esperançosos por isso.”

Homem-Aranha com novo elenco?

O ator pareceu condicionar sua presença em uma continuação apenas se a equipe retornar, o que pode ser uma referência às afirmações recentes de Tom Holland sobre uma possível pausa na carreira.

Mantendo o clima de incerteza, Batalon elogiou o trabalho feito em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, assumindo que o filme foi uma conclusão para a história, e que talvez outros atores continuem ela depois.

“Nós começamos muito jovens, sendo basicamente adolescentes quando começamos o primeiro filme. E assistir o arco dos filmes se juntar e todos os nossos personagens completarem um ciclo, eu diria que foi loucura.[…] E então acabar como acabou, com um gancho enorme, obviamente, ninguém estava esperando por isso. Eu diria que é um final pungente para os nossos filmes. Coloca um ponto de exclamação na continuação do Homem-Aranha, mas talvez não conosco, e eu acho que isso é uma coisa incrível.”

Enquanto incertezas pairam sobre o novo filmes do Homem-Aranha, Sem Volta Para Casa está disponível na HBO Max.

