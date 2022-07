Falando com a Entertainment Weekly, o diretor Peyton Reed indicou que Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) será “mais épico” do que os anteriores.

“Ficamos empolgados com a ideia de fazer um terceiro filme do Homem-Formiga e terminar uma trilogia. Nós sabíamos que queríamos fazer as coisas um pouco diferente dessa vez.”

“Nós queríamos fazer um filme que fosse ainda mais épico, mas ainda assim mantendo a base das dinâmicas familiares, com tudo o que está acontecendo entre Scott, Hope e Cassie.”

Filme terá grandes vilões

Dá para perceber que Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) terá uma escala maior só pelos vilões envolvidos na trama.

O longa-metragem contará com os antagonistas MODOK e Kang, o Conquistador. O primeiro é um personagem que os fãs esperam ver no MCU há um bom tempo, enquanto o segundo será o grande vilão da Saga do Multiverso, sendo interpretado por Jonathan Majors.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.